Бондаренко выиграла матч парного разряда на турнире в Польше

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартовала с победы в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гдыне.
В матче первого круга украинка в дуэте с полькой Катаржиной Питер одолела польскую пару Вероника Фальковска – Паула Каня.
Гдыня. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Катаржина Питер – Вероника Фальковска / Паула Каня – 6:1, 2:6, 10-6
Отметим, что в первом круге основы одиночного разряда Бондаренко проиграла Фальковской, хотя до этого обыграла ее в квалификации.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.