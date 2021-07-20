Бондаренко выиграла матч парного разряда на турнире в Польше

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартовала с победы в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гдыне.



В матче первого круга украинка в дуэте с полькой Катаржиной Питер одолела польскую пару Вероника Фальковска – Паула Каня.



Гдыня. Первый круг парного разряда

Катерина Бондаренко / Катаржина Питер – Вероника Фальковска / Паула Каня – 6:1, 2:6, 10-6



Отметим, что в первом круге основы одиночного разряда Бондаренко проиграла Фальковской, хотя до этого обыграла ее в квалификации.