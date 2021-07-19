Гдыня. Бондаренко уступила теннисистке, которую обыграла в квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) завершила выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В матче первого круга украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла Веронике Фальковской из Польши (№482 WTA), для которой это был дебютный матч в основе турниров WTA.
Гдыня. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Вероника Фальковска (Польша) – 0:6, 2:6
Любопытно, что в финале отбора Бондаренко обыграла эту же соперницу, которая позже получила статус лаки-лузера, максимально использовав этот шанс.
Источник — Sport.ua
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