Гдыня. Бондаренко уступила теннисистке, которую обыграла в квалификации

Катерина без шансов проиграла в первом круге основы

  • 19.07.2021 18:10
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Гдыня. Бондаренко уступила теннисистке, которую обыграла в квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) завершила выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
 
В матче первого круга украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла Веронике Фальковской из Польши (№482 WTA), для которой это был дебютный матч в основе турниров WTA.
 
Гдыня. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Вероника Фальковска (Польша) – 0:6, 2:6

Любопытно, что в финале отбора Бондаренко обыграла эту же соперницу, которая позже получила статус лаки-лузера, максимально использовав этот шанс.

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Источник — Sport.ua

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