Гдыня. Бондаренко уступила теннисистке, которую обыграла в квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) завершила выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче первого круга украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла Веронике Фальковской из Польши (№482 WTA), для которой это был дебютный матч в основе турниров WTA.



Гдыня. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Вероника Фальковска (Польша) – 0:6, 2:6

Любопытно, что в финале отбора Бондаренко обыграла эту же соперницу, которая позже получила статус лаки-лузера, максимально использовав этот шанс.