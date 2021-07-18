Гдыня. Бондаренко пробилась в основную сетку турнира WTA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) преодолела сито отбора в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В финале квалификации украинка переиграла Веронику Фальковску из Польши (№482 WTA).
Гдыня. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Вероника Фальковска (Польша) – 6:3, 7:6(3)
Ранее в полуфинале отбора Бондаренко разобралась с россиянкой Анастасией Захаровой.
Также в основу заявлены Катерина Козлова и Ангелина Калинина.
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Источник — Sport.ua
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