Гдыня. Бондаренко обыграла россиянку на старте квалификации

Сегодня Катерина Бондаренко с победы стартовала в квалификации грунтового турнира WTA в польской Гдыне. Украинка в двух сетах уверенно обыграла представительницу России Анастасию Захарову. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
Квалификация. Полуфинал
Катерина Бондаренко (Украина, 4) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 6:4
В финале квалификации соперницей Бондаренко будет польская теннисистка Вероника Фальковска.
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Источник — Sport.ua
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