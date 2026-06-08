Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Катажине Питер (Польша) и Анне Шишковой (Чехия) за 1 час и 28 минут – 5:7, 4:6.

В следующем раунде Питер и Шишкова сыграют с четвертыми сеяными Эри Ходзуми и У Фансень.

Украину в одиночном разряде на турнире представляют Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Снигур в стартовом поединке одолела экс-вторую ракетку Паулу Бадосу.

WTA 250 Хертогенбос. Пары, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Катажина Питер (Польша) / Анна Шишкова (Чехия) – 5:7, 4:6