Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили Катажине Питер и Анне Шишковой
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Катажине Питер (Польша) и Анне Шишковой (Чехия) за 1 час и 28 минут – 5:7, 4:6.
В следующем раунде Питер и Шишкова сыграют с четвертыми сеяными Эри Ходзуми и У Фансень.
Украину в одиночном разряде на турнире представляют Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Снигур в стартовом поединке одолела экс-вторую ракетку Паулу Бадосу.
WTA 250 Хертогенбос. Пары, 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Катажина Питер (Польша) / Анна Шишкова (Чехия) – 5:7, 4:6
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