Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
WTA
08 июня 2026, 19:47 | Обновлено 08 июня 2026, 19:57
54
1

Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили Катажине Питер и Анне Шишковой

08 июня 2026, 19:47 | Обновлено 08 июня 2026, 19:57
54
1 Comments
Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Катажине Питер (Польша) и Анне Шишковой (Чехия) за 1 час и 28 минут – 5:7, 4:6.

В следующем раунде Питер и Шишкова сыграют с четвертыми сеяными Эри Ходзуми и У Фансень.

Украину в одиночном разряде на турнире представляют Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Снигур в стартовом поединке одолела экс-вторую ракетку Паулу Бадосу.

WTA 250 Хертогенбос. Пары, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Катажина Питер (Польша) / Анна Шишкова (Чехия) – 5:7, 4:6

По теме:
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Подготовка к Уимблдону: где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки
Первая сеяная WTA 250 в Хертогенбосе Александрова вылетела в первом раунде
Надежда Киченок Макото Ниномия Катажина Питер Анна Шишкова WTA Хертогенбос
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 116
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07 июня 2026, 21:07 7
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной

Футболист пришел в себя

Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 04:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Дарья Снигур – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 08.06.2026, 15:21
Дарья Снигур – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Дарья Снигур – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе
На ЧМ-2026 почти 300 игроков заявлены за сборные из стран, где не родились
Футбол | 08.06.2026, 17:05
На ЧМ-2026 почти 300 игроков заявлены за сборные из стран, где не родились
На ЧМ-2026 почти 300 игроков заявлены за сборные из стран, где не родились
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Знизу вже стукають.
Ответить
0
Популярные новости
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
07.06.2026, 21:02 7
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 39
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 7
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем