Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка переиграла бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу (Испания, WTA 141) за 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Паула Бадоса (Испания) [WC] – 6:1, 7:6 (7:2)

Во второй партии Снигур уступала 3:5, отыграла один сетбол в девятом гейме на своей подаче и сумела завершить поединок в двух сетах.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Дарья успешно начала травяной сезон. Ее следующей оппоненткой будет Панна Удварди (Венгрия, WTA 65), которая в первом круге выбила «нейтральную» первую сеяную Екатерину Александрову (WTA 17).

Ранее Дарья ни разу не играла проти Панны. Встреча Снигур и Удварди состоится не ранее 10 июня.

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