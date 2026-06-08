Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Дарья в двух сетах справилась с Паулой Бадосой, успешно начав травяной сезон
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде украинка переиграла бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу (Испания, WTA 141) за 1 час и 23 минуты.
WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Паула Бадоса (Испания) [WC] – 6:1, 7:6 (7:2)
Во второй партии Снигур уступала 3:5, отыграла один сетбол в девятом гейме на своей подаче и сумела завершить поединок в двух сетах.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Дарья успешно начала травяной сезон. Ее следующей оппоненткой будет Панна Удварди (Венгрия, WTA 65), которая в первом круге выбила «нейтральную» первую сеяную Екатерину Александрову (WTA 17).
Ранее Дарья ни разу не играла проти Панны. Встреча Снигур и Удварди состоится не ранее 10 июня.
Статистика матча
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