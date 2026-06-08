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WTA
08 июня 2026, 17:01 | Обновлено 08 июня 2026, 17:53
2909
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Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах справилась с Паулой Бадосой, успешно начав травяной сезон

08 июня 2026, 17:01 | Обновлено 08 июня 2026, 17:53
2909
7 Comments
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка переиграла бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу (Испания, WTA 141) за 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Паула Бадоса (Испания) [WC] – 6:1, 7:6 (7:2)

Во второй партии Снигур уступала 3:5, отыграла один сетбол в девятом гейме на своей подаче и сумела завершить поединок в двух сетах.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Дарья успешно начала травяной сезон. Ее следующей оппоненткой будет Панна Удварди (Венгрия, WTA 65), которая в первом круге выбила «нейтральную» первую сеяную Екатерину Александрову (WTA 17).

Ранее Дарья ни разу не играла проти Панны. Встреча Снигур и Удварди состоится не ранее 10 июня.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Молодчинка. Так тримати!
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+6
Так молодець,успіху у трав'яному сезоні!
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+5
Чудово! Молодець, Дар'я🇺🇦🎉
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+5
З перемогою ! 🇺🇦✌️
Даша прогресує 
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+3
Красуня! Тра до кінця року в ТОП-50
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+3
Молодець, Снігурка!!!
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+1
Українська королева трав'яних кортів непогано розпочала сезон. 
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+1
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