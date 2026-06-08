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WTA
08 июня 2026, 15:40 | Обновлено 08 июня 2026, 16:36
398
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Первая сеяная WTA 250 в Хертогенбосе Александрова вылетела в первом раунде

Панна Удварди выбила Екатерину и стала потенциальной соперницей Дарьи Снигур

08 июня 2026, 15:40 | Обновлено 08 июня 2026, 16:36
398
0
Первая сеяная WTA 250 в Хертогенбосе Александрова вылетела в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Панна Удварди
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На неделе с 8 июня стартовал травяной сезон – девушки разыграют трофеи турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбосе.

В понедельник соревнования в Нидерландах уже лишились первой сеяной – «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 17).

В первом раунде Александрову выбила представительница Венгрии Панна Удварди (WTA 65). Удварди одержала победу в двух сетах за 1 час и 40 минут.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Екатерина Александрова [1] – Панна Удварди (Венгрия) – 4:6, 6:7 (5:7)

Интересно, что Александрова – 17-я ракетка мира – проиграла уже пятый матч подряд.

Удварди стала потенциальной соперницей Дарьи Снигур в 1/8 финала соренований в Хертогенбосе – украинка встретится с Панной, если в первом круге одолеет Паулу Бадосу. Поединок Снигур и Бадосы состоится 8 июня (15:30).

В понедельник в Хертогенбосе уже завершились еще два матча – Магда Линетт (Польша, WTA 60) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 74), а Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 22) одолела Бьянку Андрееску (Канада, WTA 158).

Помимо Снигур, из представительниц Украины в Нидерландах выступит Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала поборется с Сарой Бейлек. Матч Даяны и Сары запланирован на 9 число.

Видеообзор матча Александрова – Удварди

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Дарья Снигур – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Екатерина Александрова Панна Удварди Дарья Снигур WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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