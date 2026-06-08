Дарья Снигур – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Хертогенбосе

8 июня в первом круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе свой матч проведут Дарья Снигур (WTA 93) и Паула Бадоса (WTA 119).

Поединок начнется не ранее 15:30 по Киеву.

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Дарья Снигур

Украинская спортсменка показывает хороший прогресс в текущем сезоне, она поднялась на 60 позиций, с начала года, что позволило ворваться в первую сотню мирового рейтинга. На последнем Ролан Гаррос Снигур в первом круге одолела опытную датчанку Таусон, а во втором круге уступила американке Стернс.

Также украинка может похвастаться тем, что в этом сезоне выиграла турнир WTA 125 в Португалии и соревнования ITF W75 в Словении. Спортсменке 24 года, она привыкает к соревнованиям и конкуренции нового уровня, хоть и приходится нелегко. Придется сыграть против сильной соперницы, но шансы в таком матче однозначно есть, тем более что травяное покрытие отлично подходит для Снигур.

Паула Бадоса

Испанка не нуждается в представлении, ведь экс-вторую ракетку мира хорошо знают фанаты. Бадоса переживает тяжелый период, она начинала сезон на 25-й строчке, а сейчас она за бортом первой сотни.

Нельзя сказать, что теннисистка резко стала плохо играть, главная причина такого сильного спада заключается в ее здоровье – хроническая травма спины, из-за которых не удавалось показать свою лучшую игру. По причине постоянных болевых ощущений испанка пропустила последний Ролан Гаррос. Бадоса находится сейчас на серии из четырех поражений кряду, она попала в основную сетку этого турнира только благодаря wild card, яркого выступления от Паулы я не жду.

Прогноз

Теннисистки проведут первую очную встречу, а в этом матче небольшой перевес отдают испанке, хотя изначально соперницам давали примерно равные шансы на успех. Технически, а также в плане опыта, испанка однозначно лучше, главный вопрос в том, насколько она сейчас готова.

Бадоса точно не может показывать свой максимум, чем и может воспользоваться украинка. Я жду сложного и непредсказуемого матча, в котором поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.