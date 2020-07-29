Шошина выиграла турнир польской теннисной серии

Украинская теннисистка Анастасия Шошина стала чемпионкой соревнований в Козерках.

22-летняя украинка, посеянная под вторым номером, в решающем матче соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour обыграла лидера посева - Катаржину Питер: 6:0, 4:6, 6:3. До финала турнира Шошина не проиграла ни одного сета.

В июне харьковчанка стала чемпионкой в Гданьске и дошла до финала в Щецине, а в этом месяце провела два полуфинала и выиграла парный титул в национальном чемпионате.

В парном финале первые ракетки турнира Шошина и Паула Каня-Ходунь потерпели поражение от Катаржины Питер и Йоанны Завадской: 4:6, 2:6.