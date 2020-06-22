Шошина стала победительницей мини-турнира в Польше

Украинская теннисистка обыграла в финале третью ракетку Польши

  • 22.06.2020 12:04
  • 152 просмотра
  • 0 комментариев
Шошина стала победительницей мини-турнира в Польше
© PZTPolishTour. Анастасия Шошина

Представительница Украины Анастасия Шошина (№430 WTA) успешно принимает участие в польском теннисном туре.

В решающем матче соревнований в Гданьске четвертая сеяная харьковчанка, которая проживает в Варшаве, в трехчасовом матче обыграла полячку Катаржину Каву (№125 WTA) - 6:7(3), 6:2, 6:3.

Также Шошина вместе с Магдаленой Фрех должна была сыграть в парном финале, но их соперницы снялись.

LOTOS PZT Polish Tour проходит в формате четырехдневных турниров в одиночном и парном разрядах. В целом до конца лета проведение соревнований запланировано еще в семи городах Польши.

Читайте также: Завацкая выиграла мини-турнир во Франции

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности