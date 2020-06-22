Шошина стала победительницей мини-турнира в Польше

Представительница Украины Анастасия Шошина (№430 WTA) успешно принимает участие в польском теннисном туре.
В решающем матче соревнований в Гданьске четвертая сеяная харьковчанка, которая проживает в Варшаве, в трехчасовом матче обыграла полячку Катаржину Каву (№125 WTA) - 6:7(3), 6:2, 6:3.
Также Шошина вместе с Магдаленой Фрех должна была сыграть в парном финале, но их соперницы снялись.
LOTOS PZT Polish Tour проходит в формате четырехдневных турниров в одиночном и парном разрядах. В целом до конца лета проведение соревнований запланировано еще в семи городах Польши.
Читайте также: Завацкая выиграла мини-турнир во Франции
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.