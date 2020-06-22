Шошина стала победительницей мини-турнира в Польше

Представительница Украины Анастасия Шошина (№430 WTA) успешно принимает участие в польском теннисном туре.

В решающем матче соревнований в Гданьске четвертая сеяная харьковчанка, которая проживает в Варшаве, в трехчасовом матче обыграла полячку Катаржину Каву (№125 WTA) - 6:7(3), 6:2, 6:3.

Также Шошина вместе с Магдаленой Фрех должна была сыграть в парном финале, но их соперницы снялись.

LOTOS PZT Polish Tour проходит в формате четырехдневных турниров в одиночном и парном разрядах. В целом до конца лета проведение соревнований запланировано еще в семи городах Польши.

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