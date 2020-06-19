Завацкая выиграла мини-турнир во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№105 WTA) заняла первое место на турнире в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

За последнюю неделю украинка провела пять матчей, четыре из которых выиграла, что и позволило ей претендовать на победу.

В финальной встрече Катарине противостояла Хлоэ Паке из Франции (№174 WTA). Украинка оказалась сильнее в двух сетах: 6:4, 6:3.

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