ЗАВАЦКАЯ: «Играя первый матч после карантина с девушкой, все было иначе»

Катарина во время паузы тренировалась только с парнями

  • 16.06.2020 07:14
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ЗАВАЦКАЯ: «Играя первый матч после карантина с девушкой, все было иначе»
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о выступлении на турнире в Экс-ан-Прованс на юге Франции.

«Это маленький турнир, который, вероятно, проводит французская федерация. Здесь нет реального клуба, просто есть два корта, стрингер, экран, где показывают счет, есть судьи. 

Также тут особые правила: можно трогать только свои мячи, а сопернику его мячи нужно передавать ракеткой и не касаться их руками. Такие турниры будут идти целое лето. Хорошо, что есть матчевая практика и небольшой заработок тоже. 

За матч тебе дают 100 евро, за победу – 200 евро. Экс-ан-Прованс находится где-то в 1,5 часах езды от Канн. Это недалеко и хорошо, что можно поиграть несколько матчей. Последние 3 месяца я тренировалась только с мальчиками, поэтому, играя первый матч с девочкой, все было очень-очень по-другому», – сказала Катарина.

Отметим, что Завацкая провела два матча на этих соревнованиях (1-1).

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Источник — Большой теннис Украины

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