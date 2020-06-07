ФОТО. Свитолина и Завацкая сыграли в теннис

Украинские теннисистки провели товарищеский матч

  • 07.06.2020 18:05
  • 804 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина и Завацкая сыграли в теннис
© Instagram

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина провела тренировочный матч с 20-летней украинской теннисисткой Катариной Завацкой.

«Лучший способ провести воскресенье — попрактиковаться со Свитолиной», — написала Завацкая в Instagram, комментируя совместное фото.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 07.06.2020 18:30
    +2
    КРАСОТУЛЬКИ
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 07.06.2020 18:30
    +2
    КРАСОТУЛЬКИ
    Ссылка
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