ФОТО. Свитолина и Завацкая сыграли в теннис

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина провела тренировочный матч с 20-летней украинской теннисисткой Катариной Завацкой.
«Лучший способ провести воскресенье — попрактиковаться со Свитолиной», — написала Завацкая в Instagram, комментируя совместное фото.
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Источник — Instagram
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