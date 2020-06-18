Завацкая сразится за победу в мини-турнире во Франции

Украинская теннисистка уже выиграла четыре из пяти матчей в Экс-ан-Провансе

  • 18.06.2020 18:58
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Завацкая сразится за победу в мини-турнире во Франции
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№105 WTA) сразится за первое место на турнире в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В течение последних пяти дней украинка провела пять матчей, четыре из которых выиграла, что и позволило ей претендовать на победу.

Отметим, что в финальной встрече Катарине будет противостоять Хлоэ Паке из Франции (№174 WTA).

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Источник — Большой теннис Украины

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