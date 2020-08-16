Украинская теннисистка Шошина сменила гражданство

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина (№433 WTA) в июне получила польский паспорт. Ранее Шошина заявила, что подала документы на смену гражданства в мае прошлого года.

Анастасия почти десять лет живет и тренируется в Польше. Этим летом теннисистка принимает участие в польской серии турниров, в рамках которой выиграла два турнира в одиночном разряде и три в парном.

За время выступлений под украинским флагом Шошина оформила 5 одиночных титулов ITF и 10 титулов в парном разряде. В прошлом году теннисистка поднималась на 381-ю позицию в мировом рейтинге.