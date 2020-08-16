Украинская теннисистка Шошина сменила гражданство

Спортсменка получила польский паспорт

  • 16.08.2020 16:31
  • 2898 просмотров
  • 7 комментариев
Украинская теннисистка Шошина сменила гражданство
© Instagram. Анастасия Шошина

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина (№433 WTA) в июне получила польский паспорт. Ранее Шошина заявила, что подала документы на смену гражданства в мае прошлого года.

Анастасия почти десять лет живет и тренируется в Польше. Этим летом теннисистка принимает участие в польской серии турниров, в рамках которой выиграла два турнира в одиночном разряде и три в парном.

За время выступлений под украинским флагом Шошина оформила 5 одиночных титулов ITF и 10 титулов в парном разряде. В прошлом году теннисистка поднималась на 381-ю позицию в мировом рейтинге.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 16.08.2020 17:38
    -1
    головне, що не до зауральських дикунів А втрату 381-го номеру наш спорт якось переживе... молоді достатньо.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 16.08.2020 17:06
    +2
    В 1 раз слышу о ней, так что как-то пофиг. Уж чего, а талантливых теннисисток в Украине полно.
    Ссылка
    Arius
      Arius, 16.08.2020 17:05
    -5
    Ilya , 16.08.2020 16:53
    Я первый раз о ней слышу.
    Поменяла и поменяла, её дело.
    Тем более, если живет там уже 10 лет.
    А значит если бы слышал о ней ( Ястремская к примеру), то была бы врагом государства, а так пох, никому неизвестное ...???
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.08.2020 17:04
    -4
    Поручик Ржевский, 16.08.2020 17:00
    Украина - свободная страна, а не "тюрьма народов".
    Це зрада, как и у Лагно. Не надо двуличничать. Ты ж только вчера гадил на волейболиста...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.08.2020 17:00
    +2
    Украина - свободная страна, а не "тюрьма народов".
    Ссылка
    Penal
      Penal, 16.08.2020 16:59
    +2
    Чемодан, вокзал ....?????
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 16.08.2020 16:53
    +8
    Я первый раз о ней слышу.
    Поменяла и поменяла, её дело.
    Тем более, если живет там уже 10 лет.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 16.08.2020 16:53
    +8
    Я первый раз о ней слышу.
    Поменяла и поменяла, её дело.
    Тем более, если живет там уже 10 лет.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 16.08.2020 17:06
    +2
    В 1 раз слышу о ней, так что как-то пофиг. Уж чего, а талантливых теннисисток в Украине полно.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.08.2020 17:00
    +2
    Украина - свободная страна, а не "тюрьма народов".
    Ссылка
    Penal
      Penal, 16.08.2020 16:59
    +2
    Чемодан, вокзал ....?????
    Ссылка
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