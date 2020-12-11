Теннисистка, променявшая Украину на польский паспорт, погорела на допинге

23-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина, которая в июне получила польский паспорт, отстранена от выступлений на турнирах.

В допинг-пробе, которая была сдана в конце октября во время выступления на турнире ITF W25 в Стамбуле, были обнаружены запрещенные вещества.

С 12 декабря Шошина временно отстранена от выступления на турнирах. Она имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для слушания дела, по поводу отмены временного отстранения.