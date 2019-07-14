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ВИДЕО. Вуди Харрельсон среагировал на попадание теннисисту мячом в пах

Курьезный инцидент случился в финале Уимблдона в мужском парном разряде

  • 14.07.2019 11:26
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ВИДЕО. Вуди Харрельсон среагировал на попадание теннисисту мячом в пах
© Вуди Харрельсон

Финал Уимблдона в парном разряде среди мужчин запомнился несколькими яркими моментами.

Сама игра продлилась практически пять часов, в которой колумбийская пара Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара обыграла французов Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена.

По ходу игры несколько раз досталось Николя Маю. Сначала теннисист получил мячом по голове. А позже мяч угодил ему в пах. На этот курьезный эпизод среагировал голливудский актер Вуди Харрельсон, которого запечатлела камера.

 

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Источник — Sport.ua

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