ВИДЕО. Вуди Харрельсон среагировал на попадание теннисисту мячом в пах

Финал Уимблдона в парном разряде среди мужчин запомнился несколькими яркими моментами.
Сама игра продлилась практически пять часов, в которой колумбийская пара Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара обыграла французов Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена.
По ходу игры несколько раз досталось Николя Маю. Сначала теннисист получил мячом по голове. А позже мяч угодил ему в пах. На этот курьезный эпизод среагировал голливудский актер Вуди Харрельсон, которого запечатлела камера.
Oh no. Mahut couldn't get out of the way of the smash...#Wimbledon pic.twitter.com/TWplflIz0H— 7Sport (@7Sport) 13 липня 2019 р.
This is the most gruesome and violent tennis match I've seen in decades of watching the sport, and this is the least of it pic.twitter.com/zs6eAQkYAA— Timothy Burke (@bubbaprog) 13 липня 2019 р.
Источник — Sport.ua
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