ВИДЕО. Вуди Харрельсон среагировал на попадание теннисисту мячом в пах

Саша ! Яка конкуренція !? У тебе гра з одним форвардом ! Ти млять за.. ав уже всіх ! Іди нахер ! ...

Соль, Беседин, Русин, Супряга (отдан в аренду) - сколько еще нужно нападающих? И это при игре с о...

12:17 — Laeda

Тут другое - помойка.спорт.юа отрабатывает косточку кинутую ей и подбрасывает гавнеца на вентилят...

12:16 — Александр Бондарь

Всегда нагло и подло относился на поле к укр.футболистам.Особенно к ДК зная что зхозяин смотрит и...

12:13 — mvv71ua

Навіть при сильному бажанні ставити в один ряд Срну з Хаві, Торресом,Робіном ван Персі,Роббеном -...

12:08 — Александр Бондарь

Зато быстро понял Шарик где нужно "рубать хозяйские харчи"

12:05 — jekаfunny

Интересный список , только непонятно что в нем делает наркоман сЫрна и каким боком он к легендам ...

12:00 — digital_summer

Срну добавили ясно для чего. Он чемпион мира в составе своей сборной или чемпион Европы в составе...

12:00 — Александр Бондарь

Великий симулянт и провокатор это да,но как то далеко сырне до многих из списка

11:59 — digital_summer

Срну добавили ясно для чего. Он чемпион мира в составе своей сборной или чемпион Европы в составе...