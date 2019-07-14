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Колумбийские теннисисты стали чемпионами парного Уимблдона

Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара победили в эпичном пятичасовом финале

  • 14.07.2019 08:24
  • 735 просмотров
  • 1 комментарий
Колумбийские теннисисты стали чемпионами парного Уимблдона
© Twitter
Пара колумбийский теннисистов Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали чемпионами Уимблдона-2019 в мужском парном разряде.
 
В финале, который длился 4 часа, 56 минут, Кабаль и Фара обыграли французов Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена, которые были сеянными под 11-м номером. Финал завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.
 
 
Для колумбийцев это первая победа в финалах турниров Большого шлема в парном разряде. 
 
Уимблдон. Парный разряд. Мужчины
Николя Маю/Эдуард Роже-Васслен (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия) - 7:6, 6:7, 6:7, 7:6, 3:6
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrey Makarov
      Andrey Makarov, 14.07.2019 08:53
    +1
    Класс! Вот это заруба получилась!
    Ссылка
    Andrey Makarov
    online
      Andrey Makarov, 14.07.2019 08:53
    +1
    Класс! Вот это заруба получилась!
    Ссылка
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