Колумбийские теннисисты стали чемпионами парного Уимблдона

Пара колумбийский теннисистов Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали чемпионами Уимблдона-2019 в мужском парном разряде.
В финале, который длился 4 часа, 56 минут, Кабаль и Фара обыграли французов Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена, которые были сеянными под 11-м номером. Финал завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.
Для колумбийцев это первая победа в финалах турниров Большого шлема в парном разряде.
Уимблдон. Парный разряд. Мужчины
Николя Маю/Эдуард Роже-Васслен (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия) - 7:6, 6:7, 6:7, 7:6, 3:6
Напомним, что Симона Халеп стала победительницей Уимблдона среди женщин. А Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.