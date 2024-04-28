Украинская теннисистка призналась, что хотела завершить карьеру в 2019 году

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 181) призналась, что хотела завершить карьеру 5 лет назад:

«Хотела завершить карьеру в 2019 году после Уимблдона. Я была недовольна своим рейтингом, который застыл на месте где-то на год и я разошлась с тренером после семи лет нашего сотрудничества.

Поэтому для меня это все было очень нелегко в то время, но потом я победила на двух турнирах подряд и все стало хорошо», – сказала Завацкая.

28 апреля Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF в Висбадене.