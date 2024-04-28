WTA28 апреля 2024, 20:21 |
1036
0
Украинская теннисистка призналась, что хотела завершить карьеру в 2019 году
Катарина Завацкая была недовольна своим рейтингом
28 апреля 2024, 20:21 |
1036
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 181) призналась, что хотела завершить карьеру 5 лет назад:
«Хотела завершить карьеру в 2019 году после Уимблдона. Я была недовольна своим рейтингом, который застыл на месте где-то на год и я разошлась с тренером после семи лет нашего сотрудничества.
Поэтому для меня это все было очень нелегко в то время, но потом я победила на двух турнирах подряд и все стало хорошо», – сказала Завацкая.
28 апреля Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF в Висбадене.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 27 апреля 2024, 21:52 28
Украина спокойно обыграла Эстонию
Футбол | 28 апреля 2024, 13:41 5
Защитник «Миная» – о скандале вокруг матча с «Динамо»
Теннис | 27.04.2024, 19:31
Футбол | 28.04.2024, 11:35
Футбол | 27.04.2024, 20:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2024, 07:01 3
28.04.2024, 00:55 1
27.04.2024, 07:56 2
27.04.2024, 15:10 4
27.04.2024, 12:15 5
26.04.2024, 21:16 25
27.04.2024, 07:55