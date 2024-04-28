Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF, Соболева – снялась
Анастасия не смогла доиграть встречу против Алисон ван Эйтванк
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) вышла в финальный раунд отбора на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).
В первом раунде квалификации украинка обыграла немку Кэтлин Канев (№418 WTA).
Также в отборе к основным соревнованиям в Висбадене играла и Анастасия Соболева (№271 WTA). Она снялась в третьем сете поединка против бельгийки Алисон ван Эйтванк (№493 WTA).
Висбаден. 1/2 финала квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кэтлин Канев (Германия) – 6:3, 6:4
Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:7(4), 3:0 (отказ)
Следующая соперница Завацкой – Барбора Палицова из Чехии (№319 WTA).
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