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  4. Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF, Соболева – снялась
ITF
28 апреля 2024, 17:09 |
265
0

Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF, Соболева – снялась

Анастасия не смогла доиграть встречу против Алисон ван Эйтванк

28 апреля 2024, 17:09 |
265
0
Завацкая вышла в финал отбора на 100-тысячнике ITF, Соболева – снялась
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) вышла в финальный раунд отбора на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В первом раунде квалификации украинка обыграла немку Кэтлин Канев (№418 WTA).

Также в отборе к основным соревнованиям в Висбадене играла и Анастасия Соболева (№271 WTA). Она снялась в третьем сете поединка против бельгийки Алисон ван Эйтванк (№493 WTA).

Висбаден. 1/2 финала квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Кэтлин Канев (Германия) – 6:3, 6:4

Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:7(4), 3:0 (отказ)

Следующая соперница Завацкой – Барбора Палицова из Чехии (№319 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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