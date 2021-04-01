Федерер рассказал, как пережил поражение в финале Уимблдона-2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как переживать поражения на примере своего драматического проигрыша в финале Уимблдона-2019, когда он с матчболов уступил титул Новаку Джоковичу.



«Фанаты в Интернете неделями вспоминали мне об этом проигрыше.



Самое главное – не придавать поражениям слишком большого эмоционального значения. Ни в коем случае не судите себя. Анализируйте и примите. Вы можете сделать это в одиночку или поговорив с кем-то, чтобы избавиться от разочарования.



Некоторые люди днями и ночами думают о совершенных ими ошибках. Я решил проанализировать очень быстро. Это помогает мне двигаться дальше. Когда я был молод, я даже не злился, когда проигрывал, а очень грустил. Я не мог ясно мыслить. Теперь мне нужно всего полчаса, чтобы оправиться от поражения, может быть, час, если это финал Уимблдона», – сказал Федерер.