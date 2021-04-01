Федерер рассказал, как пережил поражение в финале Уимблдона-2019

Швейцарец уверяет, что оправился от болезненного проигрыша за час

  • 01.04.2021 13:38
  • 353 просмотра
  • 0 комментариев
Федерер рассказал, как пережил поражение в финале Уимблдона-2019
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как переживать поражения на примере своего драматического проигрыша в финале Уимблдона-2019, когда он с матчболов уступил титул Новаку Джоковичу.
 
«Фанаты в Интернете неделями вспоминали мне об этом проигрыше.
 
Самое главное – не придавать поражениям слишком большого эмоционального значения. Ни в коем случае не судите себя. Анализируйте и примите. Вы можете сделать это в одиночку или поговорив с кем-то, чтобы избавиться от разочарования.
 
Некоторые люди днями и ночами думают о совершенных ими ошибках. Я решил проанализировать очень быстро. Это помогает мне двигаться дальше. Когда я был молод, я даже не злился, когда проигрывал, а очень грустил. Я не мог ясно мыслить. Теперь мне нужно всего полчаса, чтобы оправиться от поражения, может быть, час, если это финал Уимблдона», – сказал Федерер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности