Стали известны полуфиналисты US Open 2023 в мужском парном разряде

На американском мэйджоре US Open 2023 определились все участники полуфинала в мужском парном разряде.

В первом полуфинале единственные несеяные теннисисты, которые дошли до этой стадии, французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю сыграют против шестых номеров посева, индийца Рохана Бопанны и австралийца Мэттью Эбдена.

Из нижней половины сетки в полуфинал вышли третьи сеяные Раджив Рам из США и бывший первый номер мирового рейтинга, англичанин Джо Солсбери. Они сыграют против вторых номеров посева, хорвата Ивана Додига и еще одного местного теннисиста Остина Крайчека.

US Open 2023

Мужчины, пары

Полуфинал

Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6) – Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция)

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (3) – Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (2)