Стали известны полуфиналисты US Open 2023 в мужском парном разряде
Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю – единственные несеянные в полуфинале американского мэйджора
На американском мэйджоре US Open 2023 определились все участники полуфинала в мужском парном разряде.
В первом полуфинале единственные несеяные теннисисты, которые дошли до этой стадии, французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю сыграют против шестых номеров посева, индийца Рохана Бопанны и австралийца Мэттью Эбдена.
Из нижней половины сетки в полуфинал вышли третьи сеяные Раджив Рам из США и бывший первый номер мирового рейтинга, англичанин Джо Солсбери. Они сыграют против вторых номеров посева, хорвата Ивана Додига и еще одного местного теннисиста Остина Крайчека.
US Open 2023
Мужчины, пары
Полуфинал
Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6) – Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция)
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (3) – Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (2)
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