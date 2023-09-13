Кубок Дэвиса13 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:40
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Кубок Дэвиса. 1-й день. Три сухие победы и триллер в Хорватии
Чили, Франция и Сербия выиграли со счетом 3:0, Нидерландам и Финляндии понадобились три сета в парах
13 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:40
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Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Чили 3:0 Швеция
- Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (6), 3:6, 7:5
- Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4
- Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Франция 3:0 Швейцария
- Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4
- Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4
- Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер/Стэн Вавринка – 6:2, 6:2
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Сербия 3:0 Южная Корея
- Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)
- Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2
- Никола Чачич/Миомир Кецманович – Нам Джи Сун/Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
Нидерланды 2:1 Финляндия
- Отто Виртанен – Ботик ван де Зандсхюлп – 7:6 (0), 6:4
- Таллон Грикспор – Эмил Руусвуори – 7:6 (7), 6:3
- Уэсли Колхоф/Матве Мидделкоп -– Харри Хелиоваара/Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 6:7 (5), 6:3
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