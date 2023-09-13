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Кубок Дэвиса
13 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:40
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Кубок Дэвиса. 1-й день. Три сухие победы и триллер в Хорватии

Чили, Франция и Сербия выиграли со счетом 3:0, Нидерландам и Финляндии понадобились три сета в парах

13 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:40
317
0
Кубок Дэвиса. 1-й день. Три сухие победы и триллер в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Гарин

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)
Чили 3:0 Швеция

  • Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (6), 3:6, 7:5
  • Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4
  • Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Франция 3:0 Швейцария

  • Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4
  • Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4
  • Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер/Стэн Вавринка – 6:2, 6:2

ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Сербия 3:0 Южная Корея

  • Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)
  • Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2
  • Никола Чачич/Миомир Кецманович – Нам Джи Сун/Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Нидерланды 2:1 Финляндия

  • Отто Виртанен – Ботик ван де Зандсхюлп – 7:6 (0), 6:4
  • Таллон Грикспор – Эмил Руусвуори – 7:6 (7), 6:3
  • Уэсли Колхоф/Матве Мидделкоп -– Харри Хелиоваара/Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 6:7 (5), 6:3
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Источник Sport.ua
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