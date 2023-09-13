Кубок Дэвиса. 1-й день. Три сухие победы и триллер в Хорватии

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Чили 3:0 Швеция

Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (6), 3:6, 7:5

Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4

Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)

Франция 3:0 Швейцария

Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4

Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4

Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер/Стэн Вавринка – 6:2, 6:2

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Сербия 3:0 Южная Корея

Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)

Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2

Никола Чачич/Миомир Кецманович – Нам Джи Сун/Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Нидерланды 2:1 Финляндия