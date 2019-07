Уимблдон. Джокович уверенно шагает в четвертьфинал

В понедельник, восьмого июля, первая ракетка мира Новак Джокович в матче 1/8 финала без проблем разобрался с 21-летним французом Уго Умбером - 6:3, 6:2, 6:3.

За выход в полуфинал сербский теннисист поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в 1/8 финала в четырех сетах обыграл испанца Фернандо Вердаско.

В 2018 году чемпионом Уимблдона стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

"He'll be a hard man to beat"@DjokerNole continues to impress, defeating Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-3 to progress to his 11th #Wimbledon quarter-final pic.twitter.com/LNx4y1vuCt