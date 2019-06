Встречу Цуренко в Бирмингеме перенесли на завтра

Неблагоприятные погодные условия помешали проведению нескольких матчей одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.



Стартовый матч украинской теннисистки Леси Цуренко (№32 WTA) против британки Дженнифер Брэди (№66 WTA) перенесен на завтра, 19 июня.

Также перенесен поединок Донны Векич из Хорватии (№22 WTA) против Эшли Барти из Австралии (№2 WTA).

With the rain persisting at the #NatureValleyClassic the matches between Vekic & Barty and Brady & Tsurenko have unfortunately been cancelled for today.



There will be no play before 6:30pm.#RainRainGoAway ☔☔