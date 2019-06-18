Встречу Цуренко в Бирмингеме перенесли на завтра

Неблагоприятные погодные условия помешали проведению нескольких матчей одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Стартовый матч украинской теннисистки Леси Цуренко (№32 WTA) против британки Дженнифер Брэди (№66 WTA) перенесен на завтра, 19 июня.
Стартовый матч украинской теннисистки Леси Цуренко (№32 WTA) против британки Дженнифер Брэди (№66 WTA) перенесен на завтра, 19 июня.
Также перенесен поединок Донны Векич из Хорватии (№22 WTA) против Эшли Барти из Австралии (№2 WTA).
With the rain persisting at the #NatureValleyClassic the matches between Vekic & Barty and Brady & Tsurenko have unfortunately been cancelled for today.— LTA (@the_LTA) June 18, 2019
There will be no play before 6:30pm.#RainRainGoAway ☔☔ pic.twitter.com/CXEZFkbnDy
Источник — Sport.ua
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