Хертогенбос. Цуренко уступила Флипкенс

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) закончила выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.

В поединке второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) украинка проиграла в двух сетах.

Хертогенбос. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:7(8), 5:7

Флипкенс в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

.@FlipperKF upsets Tsurenko, 7-6(8), 7-5!



She advances to her fifth career @LibemaOpen quarterfinal 👍