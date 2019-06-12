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Хертогенбос. Цуренко уступила Флипкенс

Украинская теннисистка завершила выступления на турнире в Нидерландах

  • 12.06.2019 19:26
  • 426 просмотров
  • 2 комментария
Хертогенбос. Цуренко уступила Флипкенс
© wtatennis.com. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) закончила выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
 
В поединке второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) украинка проиграла в двух сетах.
 
Хертогенбос. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:7(8), 5:7
 
Флипкенс в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия). 
 
Отметим, что в обоих сетах Цуренко вела с брейком (4:2 и 5:3), во второй партии даже выходила подавать на сет, но победить не удалось. 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alex55
      alex55, 12.06.2019 19:39
    0
    в последнее время все только расстраивают
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.06.2019 19:38
    -1
    Я, судячи по всьому, нічого епічного не пропустив
    Ссылка
    alex55
      alex55, 12.06.2019 19:39
    0
    в последнее время все только расстраивают
    Ссылка
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