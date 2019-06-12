Хертогенбос. Цуренко уступила Флипкенс

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) закончила выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
В поединке второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) украинка проиграла в двух сетах.
Хертогенбос. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:7(8), 5:7
Флипкенс в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия).
Отметим, что в обоих сетах Цуренко вела с брейком (4:2 и 5:3), во второй партии даже выходила подавать на сет, но победить не удалось.
.@FlipperKF upsets Tsurenko, 7-6(8), 7-5!— WTA (@WTA) 12 червня 2019 р.
She advances to her fifth career @LibemaOpen quarterfinal 👍 pic.twitter.com/PR6OTv6Uuv
Источник — Sport.ua
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