Хертогенбос. Цуренко уступила Флипкенс

Последние комментарии

Ноттингем. Ястремская снялась с турнира 19:51 — Игорь Онищук Ну во первых, написано же, у Даяны простуда. Во вторых, зрители, они играют сейчас в университетс...

От Динамо-99 до Днепра-2015. Лучшие команды украинского футбола 19:48 — «УАФ – М а ф і я!» ** Конфедерации 19:47 — «УАФ – М а ф і я!» Достижение Шовковского в серии пенальти на ЧМ, вряд ли кому либо удасться повторить. Клаудио Брав...

Сергей ПАЛКИН: «На мобильный телефон можно снять лучше, чем канал 2+2» 19:47 — Анатолий Власович И не равняйся пожалуйста на Европу, мы самая нищая страна в ней с чего людям платить, а тем более... 19:45 — Анатолий Власович Хорошо ответь, почему российские спортивные каналы, мы украинцы можем смотреть бесплатно и в хоро... 19:40 — kino Іди НХ разом з палкіном троль ти і палкін такий-же. Там вас лиси на бабмасаарені заждались. От во...

ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру – новый тренер Шахтера 19:46 — Fibonacci Та все давно знают что тут есть один ЖекаДаун в которого более 30ти акаунтов и это чмо только и м... 19:41 — xerx Главная фишка,которая должна быть у тренера Шахтера - он должен знать португальский, чтобы мог об... 19:41 — FFY_MRAZ думаешь такие убогие, что создали группу в вайбере "Кроты это плохо"?!