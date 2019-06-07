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ФОТО ДНЯ. Финалистки Ролан Гаррос в детстве

Эшли Барти и Маркета Вондроушова давно не расстаются с ракеткой

  • 07.06.2019 16:18
  • 956 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО ДНЯ. Финалистки Ролан Гаррос в детстве
© Roland-Garros. Эшли Барти

Сегодня в полуфинал вышли Ролан Гаррос 19-летняя чешка Маркета Вондроушова и 23-летняя австралийка Эшли Барти. Они с детства не расстаются с ракеткой и давно выигрывают трофеи.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 07.06.2019 16:26
    +4
    Барти вообще не изменилась)))
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 07.06.2019 16:26
    +4
    Барти вообще не изменилась)))
    Ссылка
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