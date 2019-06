ФОТО ДНЯ. Финалистки Ролан Гаррос в детстве

Сегодня в полуфинал вышли Ролан Гаррос 19-летняя чешка Маркета Вондроушова и 23-летняя австралийка Эшли Барти. Они с детства не расстаются с ракеткой и давно выигрывают трофеи.

ladies and gentlemen, your Roland Garros 2019 finalists



Ashleigh Barty and Marketa Vondrousova pic.twitter.com/PLZjmWO2RW