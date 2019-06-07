ФОТО ДНЯ. Финалистки Ролан Гаррос в детстве

Сегодня в полуфинал вышли Ролан Гаррос 19-летняя чешка Маркета Вондроушова и 23-летняя австралийка Эшли Барти. Они с детства не расстаются с ракеткой и давно выигрывают трофеи.
ladies and gentlemen, your Roland Garros 2019 finalists— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) 7 июня 2019 г.
Ashleigh Barty and Marketa Vondrousova pic.twitter.com/PLZjmWO2RW
Источник — Sport.ua
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