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  4. Свёнтек повторила достижение Эшли Барти в рейтинге WTA
WTA
16 сентября 2024, 12:05 |
160
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Свёнтек повторила достижение Эшли Барти в рейтинге WTA

Польская теннисистка делит с австралийкой 7-е место по количеству недель в статусе первой ракетки

16 сентября 2024, 12:05 |
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Свёнтек повторила достижение Эшли Барти в рейтинге WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam Ига Свёнтек занимает первую строчку мирового рейтинга уже 121 неделю, что соответствует показателю Эшли Барти, которая неожиданно завершила карьеру в 2022 году.

Свёнтек и Барти делят седьмое место по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге с момента введения компьютерных рейтингов в 1975 году.

Расстояние до шестого места внушительное. Больше времени в статусе №1 рейтинга провели: Моника Селеш (178 недель), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).

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рейтинг WTA Ига Свёнтек Эшли Барти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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