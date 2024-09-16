Свёнтек повторила достижение Эшли Барти в рейтинге WTA

Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam Ига Свёнтек занимает первую строчку мирового рейтинга уже 121 неделю, что соответствует показателю Эшли Барти, которая неожиданно завершила карьеру в 2022 году.

Свёнтек и Барти делят седьмое место по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге с момента введения компьютерных рейтингов в 1975 году.

Расстояние до шестого места внушительное. Больше времени в статусе №1 рейтинга провели: Моника Селеш (178 недель), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).