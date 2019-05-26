Прев'ю Ролан Гаррос-2019

Весняна серія ґрунтових турнірів традиційно завершується у Парижі, на знаменитих кортах Ролан Гаррос. Чого чекати від цьогорічного змагання? Як завжди, спробуємо проаналізувати перспективи найкращих тенісистів світу через призму підготовчих турнірів. У травні таких було два. Це Мастерси у Мадриді та Римі для чоловіків та Прем’єри в тих же містах для жінок.

Чоловіки.

Суворо кажучи, у чоловіків треба згадати ще квітневий ґрунтовий Мастерс у Монте-Карло. Сказати про нього скажемо, але ніяких висновків по ньому робити не варто. Адже тенісна еліта тільки розпочинала підготовку до Ролан Гаррос, тому результати вийшли досить несподіваними. Більшість топів вилетіли ще в перших раундах. Новак Джокович поступився Данилу Медведєву у 1/4, а Рафаель Надаль програв Фабіо Фоньїні у півфіналі. Італієць взагалі провів блискучий турнір, взявши титул, але кому б прийшло у голову спрогнозувати фінал Мастерсу Фоньїні – Лайович?

Результати травня були більш звичними для вболівальників, але все ж не без гучних сенсацій. В першу чергу це стосується Рафи. Відмітимо повернення на ґрунтові корти Роджера Федерера. Останні три роки швейцарець неодмінно пропускав цю серію турнірів.

Мадрид. Фінал.

Новак Джокович – Стефанос Циципас 6:3, 6:4

Цікавих подій в іспанській столиці було багато, почнемо з головного ветерана. Роджер Федерер, як третій сіяний, пропускав перше коло, потім впевнено здолав Рішара Гаске, а ось далі почалося найцікавіше. Суперником швейцарця по третьому колу став старий знайомий українських уболівальників Гаель Монфіс. Француз несподівано отримав «бублика» у першому сеті, взяв другий, не реалізував два матчболи на прийомі в третьому, після чого вчисту програв тайбрейк. Роджер тим самим отримав 1200-ту перемогу (!) в тенісній кар’єрі.

Далі Федереру випало грати з Домініком Тімом, майстром ґрунту, який за тиждень до Мадриду переміг на змаганнях АТР-500 у Барселоні. Ясно, що австрієць був фаворитом. Але коли після виграного першого сету Роджер на тайбрейку другого зміг відіграти подвійний сетбол, навіть я повірив у можливість перемоги ветерана. Іншої думки був Тім. Дотиснувши титулованого суперника на тайбрейку аж 13:11, в третьому сеті він мав велику перевагу в фізичній готовності та заслужено вийшов до півфіналу.

Новаку Джоковичу було куди простіше. Серйозних суперників він не мав, а Марін Чіліч у чвертьфіналі знявся через отруєння. Тому не дуже зрозуміла невиразна гра Ноле у поєдинку з Тімом. Австрієць не виглядав краще, але він має виправдання у вигляді важкої минулої гри. Тим не менше, Домінік мав усі шанси, щоб перемогти Джокера третій раз поспіль на ґрунті. Він вів з брейком у кожному з сетів, обидва їх не втримав, і нічого не міг вдіяти проти першої ракетки світу на обох тайбрейках.

В нижній частині сітки сталася головна сенсація турніру на прізвище Циципас. Молодий грек у чвертьфіналі переміг минулорічного тріумфатора Мадриду Звєрєва-молодшого і вийшов на Рафу. Надаль до півфіналу виглядав впевнено, тим несподіванішою виявилася його поразка Циципасу. Найголовніше, що Стефанос мав перевагу над Рафою не тільки у потужності, а й у традиційному ґрунтовому тенісі. Раз за разом Циципас змушува іспанця помилятися в обміні ударами з задньої лінії з сильним обертанням. Або знаходив свій момент для кинджального пострілу навиліт. Лише у другому сеті в грі Циципаса стався провал, а перший і третій залишилися за ним.

Після перемоги над Рафою знову почалися розмови про наступ молоді на Великих. Різні експерти пророкують зміну поколінь у чоловічому тенісі останні кілька років, і замовкають після чергового тріумфу ветеранів. Кудись подівся Шаповалов, минулого року сам Рафа запевняв тенісну громадськість, ніби Олександр Звєрєв у найближчі два сезони візьме мінімум один Шолом. Я б цю ситуацію порівняв з боксом. Коли брати Кличко пішли на пенсію, Вайлдер та Джошуа швиденько прибрали до рук пояси надважкої ваги. Я б подивився на них років 8-10 тому. Таких «зірок» вистачало й тоді, але всі вони закінчували однаково. Подібне бачимо і в тенісі. Коли підуть Великі, Циципаси та Звєрєви своє візьмуть, але не раніше.

А в мадридському фіналі царював Новак Джокович. Типовий теніс Удава завершився його прогнозованою перемогою. Жодного брейкпойнту за матч для грека! Таким чином, Ноле наздогнав Надаля за кількістю перемог на Мастерсах – 33 та зміцнив своє лідерство у рейтингу. А Циципас вперше у кар’єрі пробився до десятки найкращих.

Рим. Фінал.

Рафаель Надаль – Новак Джокович 6:0, 4:6, 6:1

Римський турнір в плані тенісу виявився досить прогнозованим. Надаль набув-таки своєї звичної форми і знищив абсолютно усіх своїх суперників. В тому числі, він узяв реванш у Циципаса в чвертьфіналі. На перший план тому вийшли деякі навколотенісні моменти.

Так, черговий приклад хамства ми побачили від Ніка Кірьоса. У матчі другого кола проти Рууда-молодшого австралієць полаявся з кимось з глядачів, отримав свої попередження, штрафний гейм, після чого почав кидатися ракеткою, стільцем, в підсумку зібрав свої речі та пішов з корту. Судді на вишці залишалося тільки дискваліфікувати Кірьоса та присудити перемогу норвежцю. Керівництво Туру наклало на нього санкції. Австралієць не отримає призові та очки за турнір, і заплатить штраф. Виникає питання, чи не потрібно разом із перевіркою на допінг запровадити також для тенісистів проходження психіатра хоча б раз на рік.

Неприємною несподіванкою як для тенісистів, так і для глядачів став римський дощ на початку тижня. Більшості гравців довелося за один день проводити матчі другого та третього кіл. Якщо Надаль та Джокович зі своїми завданнями впоралися швидко (Рафа взагалі програв аж два гейми за дві гри), то Федерер після Жоау Соузи намучився з Чорічем. Хорват мав подвійний матчбол на тайбрейку вирішального сету, та швейцарець вистояв. Але отримав пошкодження ноги, за його словами, через мокрі лінії, і з чвертьфіналу проти Циципаса знявся. Далі в того був Надаль…

Джокович після виграшу двох матчів за день надалі мав величезні проблеми. Хуан-Мартін дель Потро, що нарешті залікував своє коліно, взяв у нього сет і мав подвійний матчбол на тайбрейку другої партії. Більш того, тут він повинен був здобувати перемогу, але змазав останній нескладний виграшний форхенд. Не можна так робити проти Новака, який після цього перевернув гру догори дригом. Три сети довелося сербу зіграти і проти Шварцмана у півфіналі.

А у фіналі Рафа був нестримним! Вперше за 54 очні матчі він повісив Джоковичу «баранку». І хоча Новак ще взяв другий сет, перевага ґрунтового Короля була беззаперечною. Він знову вийшов уперед за кількістю виграних Мастерсів у кар’єрі (34 проти 33-х у серба). Цікаво, що Надаль став першим гравцем у 2019-му році, який захистив свій минулорічний титул.

Ролан Гаррос.

Головною інтригою черговий рік поспіль є питання, чи зможе хтось здолати Надаля на його улюбленому ТВШ. Якщо він буде в тій же формі, що й у Римі, виграти у нього три сети стане нездійсненною місією. Наскільки зможе з ним поборотися Джокович? У випадку перемогу в Парижі серб збере так званий некалендарний Шолом, тобто чотири перемоги поспіль на ТВШ не в рамках одного сезону. Хто з другого ешелону зможе дати бій визнаним фаворитам? Чи проявить себе молодь? На ці питання ми отримаємо відповідь трохи більше, ніж за два тижні. Особисто мені цікаво буде подивитися на ґрунтового Федерера. Наскільки далеко він зможе зайти у рік повернення до Парижу?

Нагадаю, що з відомих гравців Ролан Гаррос пропускають Ізнер, Раоніч, Кірьос, Бердих та Андерсон. Отож, до верхньої частини сітки разом із Джоковичем потрапили Фоньїні, О.Звєрєв, Тім та дель Потро. До чвертьфіналу Ноле не повинен мати серйозних проблем, найцікавіші матчі за його участю нас будуть чекати саме з цієї стадії. Дуже вірогідним є його півфінал проти Тіма.

Нижню частину сітки, зрозуміло, очолює Надаль. Його головними суперниками там можуть бути Циципас, Чіліч, Федерер, Нісікорі та Медведєв. Важко говорити про те, хто йому може дати бій до фіналу. Хіба що у півфіналі Циципас, але чи вдасться самому греку дійти так далеко?

Мій прогноз на чвертьфінали.

Джокович – Фоньїні

Тім – дель Потро

Циципас – Шварцман

Надаль - Медведєв

Наші.

Сергій Стаховський брав участь у кваліфікації, де після зняття Дакворта та перемоги над Ігнатиком програв росіянину Ватутіну, але все ж потрапив до основи як лакі-лузер. Цей же статус мав Сергій і минулого року. До минулорічного «видатного досягнення» канадця Поланського (LL на усіх чотирьох ТВШ) Стаху ще далеко, але є над чим працювати. З жеребом у основі відверто не пощастило, адже особистий рахунок Стаховського проти 26-го сіяного француза Симона вражає – 0:5.

Жінки.

Жіночі Прем’єри, як і зазвичай, були насичені несподіванками. У позитивному ключі найбільше за всіх здивувала Кікі Бертенс. У негативному – майже усі українки. На жаль третій раз поспіль Рим Еліні Світоліній не підкорився.

Мадрид. Фінал.

Кікі Бертенс – Симона Халеп 6:4, 6:4

Нідерландка на швидкому мадридському ґрунті просто вразила. На шляху до перемоги вона здолала не просто ряд сильних тенісисток, а різнопланових гравчинь. Спочатку атакуючих Остапенко, Севастову та Квітову, потім збалансовану Стівенс, і нарешті, захисницю, Королеву ґрунту, Халеп. При цьому не програла жодного сету! Справді видатний результат. Важко повірити, що ще два роки тому, у віці 25-ти років, Бертенс не можна було віднести навіть до третього ешелону світового тенісу. Відмітимо, що минулого року Петра Квітова виграла фінал саме у Кікі. Зараз настав час реваншу.

Нарешті навчилася грати на ґрунті перша ракетка світу Наомі Осака. Їй вдалося пройти аж три кола. Хоча першій же дійсно серйозній опонентці - Белінді Бенчич – вона програла, але то було уже в чвертьфіналі та у запеклій боротьбі. Слоан Стівенс явно націлена захистити минулорічний фінал Парижу на непрофільному покритті. У Мадриді вона дісталася півфіналу. Правда, до цієї стадії їй теж пощастило не зустріти топових суперниць.

Треба сказати і про Кароліну Плішкову. На турнірі вона зіграла лише два матчі. То є дуже дивним, бо, по-перше, швидкий ґрунт їй підходить під стиль, а по-друге, вже наступного тижня Плішкова виявилася у прекрасній формі на більш повільному покритті. Могла програти ще в першій грі, але змогла піти з чотирьох матчболів проти Даяни Ястремської. Проте уже в наступному матчі її несподівано змусила зачохлити ракетку Катерина Козлова. На жаль, Катя в третьому колі була розгромлена Беліндою Бенчіч. Перша ж ракетка України, Еліна Світоліна, поступилася у першому ж матчі Полін Парментьє. Відновлення Еліни після травми коліна виявилося процесом важким та довгим.

Рим. Фінал.

Кароліна Плішкова – Йоханна Конта 6:3, 6:4

Останній жіночий великий турнір перед Ролан Гаррос традиційно стає місцем не тільки для тенісних баталій, але й для тактичних маневрів. Більшість дівчат, хто має недоліковані пошкодження, або знімаються, або грають не в повну силу, щоб приїхати до Парижу у повній бойовій готовності. Анжелік Кербер підвернула ногу ще в Мадриді, і до Риму навіть не завітала. Вже по ходу турніру знялися Мугуруса, Серена, Квітова та Осака. У першому ж матчі поступилася Вондроушовій Халеп та поїхала лікувати м’язи живота. Знову на старті програла Світоліна. Хоча Еліна мала всі шанси перемагати Азаренку, і гра її вже була схожа на ту, до якої ми звикли.

За таких умов треба було очікувати сенсаційного фіналу. Так і сталося. Вихід туди Кароліни Плішкової за умов повільного римського ґрунту був несподіваним. Щоправда, топових суперниць на її шляху не трапилося. Саккарі за крок до фіналу – хороша розминка, а ще реванш за минулорічну римську поразку за допомогою суддів. Пам’ятаєте, як досить флегматична чешка тоді ледь на друзки не рознесла суддівську вишку ракеткою? Не можна вважати зараз топовою і суперницю чешки по фіналу Йоханну Конту. Але британка пройшла американку Стівенс, а у півфіналі змогла дотиснути у третьому сеті навіть Бертенс. Невже Конта повертається? Чого тоді чекати від неї на домашньому Вімблдоні?

Фінал не вийшов сильно інтригуючим. Перевага чешки у потужності була не дуже великою, але помітною. А ґрунтовими навичками Конта не володіє, тому здивувати Плішкову їй було нічим. Кароліна піднімається на другий рядок світового рейтингу, і буде претендувати на лідерство за підсумками Ролан Гаррос. Конта ж повертається у топ-30.

Ролан Гаррос.

У Парижі від жінок, як завжди, можна чекати чого завгодно. Навіть букмекери видають якісь нереальні цифри. Ясно, що головними претендентками на титул є Симона Халеп та Кікі Бертенс. Але коли я бачу Осаку на третьому місці, то фейспалм стається ніби сам собою. Мабуть, у другому ешелоні фавориток назву Квітову, Плішкову та Стівенс. Не забудемо про молодь у вигляді Бенчіч та Андреєску (чи відновилася канадка від своїх американських подвигів у повній мірі, не знає ніхто). Цікаво, які там стосунки у Серени з інвалідним кріслом, і наскільки вона готова працювати на непрофільному покритті.

Отож, у верхній частини сітки маємо Осаку, Серену, Халеп та Квітову. Не здивуюся, якщо японка вже у другому колі програє Азаренці. Буде навіть цікаво: боротьба за Залізний трон, тобто перший щабель рейтингу, одразу загостриться. Причому головний фаворит турніру, Симона Халеп, у цій гонитві не буде брати участі, бо їй доведеться захищати титул.

Головними дійовими особами нижньої частини сітки, за ідеєю, повинні стати Стівенс, Бенчіч, Бертенс та Плішкова. Тут же опинилися і Еліна Світоліна з Даяною Ястремською. Про них трохи нижче. Прогнозувати жіночі чвертьфінали навіть не буду намагатися, все одно то справа марна. Краще кілька слів про українок.

Наші.

Ґрунтовий сезон для наших тенісисток видався гірше не придумаєш. У Мадриді одразу 5 наших тенісисток потрапили до основи турніру серії Premier Mandatory, що стало рекордною кількістю. А дві перемоги вдалося здобути лише Катерині Козловій. Так, одна з них – над п’ятою ракеткою світу Плішковою. Але потім – розгром від Бенчич. Всі ж інші дівчата синхронно поступилися у перших же своїх матчах. У Римі – взагалі жах. Всі троє програли на старті.

Лише перед самим Ролан Гаррос порадувала наша молодь. Марта Костюк через кваліфікацію потрапила до основи у Страсбурзі, і пройшла там два кола, вперше досягнув чвертьфіналу турніру WTA. По дорозі розгромила людину з топ-50, Чжен Сайсай. Могла перемогти і Каролін Гарсію, але не вистачило стабільності за рахунку 6:3, 3:1 на свою користь.

А Даяна Ястремська ураганом пронеслася по страсбурзьким кортам, знищивши на шляху до фіналу Пармантьє, Стосур і Ферро, та перегравши за рахунок кращого розуміння тенісу Сабаленку. Суботній фінал з Гарсією нікого з українських тенісних уболівальників не залишив байдужим. Не маю сумнівів, що усі читачі його дивилися, або хоча б бачили огляд. Повторюватися немає сенсу, тому просто привітаю Даяну з третім титулом WTA і вже другим у цьому сезоні. Більше не має жодна з тенісисток у Турі. На жаль, не вдалося завершити фінал у двох сетах. На старті Ролан Гаррос на Ястремську чекає стара знайома Суарес Наварро, а її голіруч не візьмеш. Треба показувати пристойний рівень тенісу, а як це робити, коли усі сили та емоції залишилися у Страсбурзі? Ми знаємо, що Даяна любить грати багато, і будемо сподіватися, що молодий організм знайде резерви на відновлення. Адже після іспанки сітка непогана, а Кербер зараз далеко не найсильніша з топ-10, та ще й після травми.

Леся Цуренко посіяна під двадцять сьомим номером, і на старті вона поміряється силами з Ежені Бушар. Ніби варіант і непоганий, але Леся так і не може знайти свою гру з часів січневого Брісбену, тому очікувати від неї чогось видатного не слід. Якщо зможе пробитися до третього раунду, то вже здорово. Там, звичайно, чекатиме стара знайома Халеп, краще про це не будемо.

Катерині Козловій жереб обрав найгірший варіант серед кваліфаєрш - Бернарду Перу. Тим не менше, обіграти американку Каті цілком до снаги. З ґрунтовою технікою в неї все в порядку, треба лише згадати перші кола Мадриду. Далі, будемо сподіватися, до Катерини проб’ється Еліна Світоліна.

Еліні на старті буде непереливки. Отримати у першому колі Вінус Вільямс точно ніхто не бажає. Так, вік, так, ґрунт, але ж це жива легенда, а Еліну продовжує турбувати коліно. До того ж, ми знаємо, що Світоліна на великих турнірах зазвичай не дуже впевнено себе почуває у перших колах, намагаючись додавати в грі по ходу змагань. Далі-то жереб робочий, але туди ще дійти потрібно.

У неділю на турнірі стартують дві українки. Обидві грають на різних кортах третім запуском, тобто не раніше 15.30 за Києвом.

Катерина Козлова – Бернарда Пера

Еліна Світоліна – Вінус Вільямс

Оскільки останнім часом не все в наших тенісисток виходить так, як хотілося б нам, уболівальникам, пропоную підтримати їх гарними побажаннями. Хоч тут, у коментах, хоч у соцмережах. Знаю, що їм це зараз дуже потрібно. Розпочну цей флешмоб сам.

Дівчата, ми в вас віримо, ви найкращі! Здоров’я вам, удачі та перемог!