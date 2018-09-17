Шарапова досрочно завершила сезон

Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить нынешний сезон. Россиянка снялась с турниров в Пекине, Тянцзине и Москве ради того, чтобы отдохнуть и восстановиться.
Новый сезон Шарапова планирует начать на турнире в Шэньчжэне. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг:
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 вересня 2018 р.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
На данный момент Шарапова занимает 24-е место в рейтинге WTA. Украинка Леся Цуренко идет 26-й, и имеет хорошие шансы опередить Шарапову по итогам сезона.
Ранее Шарапова уступила Карле Суарес-Наварро в 4-м раунде US Open.
Источник — Twitter
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