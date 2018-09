Шарапова досрочно завершила сезон

Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить нынешний сезон. Россиянка снялась с турниров в Пекине, Тянцзине и Москве ради того, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Новый сезон Шарапова планирует начать на турнире в Шэньчжэне. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг:

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.