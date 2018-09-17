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Шарапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка больше не сыграет в нынешнем сезоне

  • 17.09.2018 20:08
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить нынешний сезон. Россиянка снялась с турниров в Пекине, Тянцзине и Москве ради того, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Новый сезон Шарапова планирует начать на турнире в Шэньчжэне. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг:

На данный момент Шарапова занимает 24-е место в рейтинге WTA. Украинка Леся Цуренко идет 26-й, и имеет хорошие шансы опередить Шарапову по итогам сезона.

Ранее Шарапова уступила Карле Суарес-Наварро в 4-м раунде US Open.

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Источник — Twitter

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