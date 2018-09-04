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US Open. Суарес Наварро обыграла Шарапову и вышла в четвертьфинал

Для победы испанке хватило двух сетов

  • 04.09.2018 04:20
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Getty Images. Карла Суарес Наварро
© Getty Images. Карла Суарес Наварро

В поединке четвертого круга Открытого чемпионата США испанка Карла Суарес Наварро в двух сетах обыграла россиянку Марию Шарапову.

Карла Суарес Наварро (24, Испания) - Мария Шарапова (22, Россия) - 6:4, 6:3
 

В четвертьфинале Суарес Наварро встретится с американкой Мэдисон Киз.

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Источник — Sport.ua

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