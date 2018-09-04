US Open. Суарес Наварро обыграла Шарапову и вышла в четвертьфинал

В поединке четвертого круга Открытого чемпионата США испанка Карла Суарес Наварро в двух сетах обыграла россиянку Марию Шарапову.
Карла Суарес Наварро (24, Испания) - Мария Шарапова (22, Россия) - 6:4, 6:3
В четвертьфинале Суарес Наварро встретится с американкой Мэдисон Киз.
Источник — Sport.ua
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