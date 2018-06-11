Черговий рекорд Короля Грунту та перший Шолом для Халеп

Другий турнір Великого Шолому в сезоні закінчився, з тенісної точки зору, логічними результатами. Визнані майстри ґрунту здобули заслужені перемоги, хоч не все для них було легко та просто. Якщо перемога Рафаеля Надаля була заздалегідь багатьма прогнозована, то першого Шлему в кар’єрі Симони Халеп шанувальники румунки вже зачекалися. Як завжди, згадуємо коротко про найцікавіше.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Рафаель Надаль – Домінік Тім – 6:4, 6:3, 6:2

У чоловіків з інтригою не склалося. Оскільки другий рік поспіль ґрунтовий сезон пропускав Роджер Федерер, а Новак Джокович ніяк не може віднайти свою гру після довгого лікування, то питання «чи зможе хтось зупинити Рафу?» було досить-таки риторичним. Хоча Рим та, особливо, Мадрид показали, що деякі шанси у його суперників можуть виникати. Але при одній умові: сам Надаль своєю грою повинен допомогти.

Так, звичайно, були й інші цікаві запитання. Наприклад, щодо виступу Звєрєва-молодшого, якому Рафа після Риму прогнозував перемогу на ТВШ впродовж максимум двох років. Або стосовно Джокера, що під кінець травня став трохи схожим на самого себе. Та ці нюанси можна описати одним українським прислів’ям: в степу і хрущ м'ясо. Звєрєв з другого кола почав грати суцільні п’ятисетові матчі, віддавши всі сили ще до очікуваного чвертьфіналу з Тімом. Скільки б він не казав, що не відчуває втоми та добре готовий, організм двадцятиоднорічного хлопця явно був іншої думки, відмовивши йому вже у першому сеті. Так, зустріч він дограв, але боротьби австрійцю нав’язати шансів не мав. Джокович же без великих пригод дістався чвертьфіналу, де несподівано у видовищному чотирисетовому матчі поступився відкриттю РГ-2018 італійцю Марко Чеккінато (про нього мова ще піде нижче).

Шлях Надаля до фіналу не пролягав пелюстками троянд. Особливо порівняно з його минулорічним виступом, коли він не програв жодної партії. А зараз вже в першому матчі проти «лакі лузера» Болеллі, що потрапив до основної сітки на відмові Олександра Довгополова, Рафа отримав серйозні проблеми в другому сеті, а в третій партії італієць мав навіть потрійний сетбол! Клас та досвід Надаля впоралися з цією неприємністю. Наступний дзвіночок пролунав у четвертому раунді, коли Макс Мартерер не зміг подати на третій сет. Але це були квіточки у порівнянні з чвертьфіналом. Ніби Рафа не повинен був мати неприємності з Дієго Шварцманом, маючи з ним комфортну статистику 5:0. Тим більше, в четвертому колі аргентинець провів надважкий камбековий матч з Андерсоном. Та жахливі перший сет і початок другої партії привели до рахунку 4:6, 2:3 з брейком. І тут знову, як і у Римі, сама природа прийшла на допомогу великому майстру. Розпочався сильний дощ, матч було перервано, а після його поновлення Надаль розібрав аргентинця на запчастини. Мабуть, ця гра змусила Рафу серйозніше віднестися до вирішальних зустрічей. Дель Потро в півфіналі мав ряд брейкпойнтів в першій партії, але скористатися ними не зумів, після чого був просто знищений. Мадридський кривдник Надаля Тім у фіналі взагалі не мав жодного шансу на перемогу хоча б в одному сеті. Тепер іспанець має 11(!) перемог на Ролан Гаррос (рекорд на одному ТВШ для чоловіків) та 17 – сумарно на Шоломах (більше – 20 – тільки у Федерера).

Неймовірну ґрунтову серію Рафи, де він виграв у Монте-Карло, Барселоні, Римі та Парижі, та поступився лише в Мадриді, цього року завершено. Надаль зберігає за собою перше місце світового рейтингу (лише сотнею очок йому поступається Федерер) та виходить в лідери Чемпіонської Гонки (тут другий Звєрєв з великим відставанням). Після таких виснажливих двох місяців Король Ґрунту задумався над пропуском трав’яного сезону, що стартує вже сьогодні.

Тепер до хіт-параду номінацій.

Найкращий матч.

Марко Чеккінато – Новак Джокович – 6:3, 7:6(4), 1:6, 7:6(13:11)

Несподіваний вихід італійця до чвертьфіналу, несподівано дуже видовищна гра, вкрай несподіваний результат – чого ще треба вболівальнику? Сам Чеккінато назвав свій обвідний прийом в лінію на матчболі найкращою миттєвістю в житті.

Прорив турніру – Марко Чеккінато.

Тут ніяких варіантів бути не може. Італієць, який до цього року не входив навіть до топ-100, був відомий хіба що обвинуваченнями у договірних матчах, не мав жодної перемоги в основі ТВШ, раптом взяв і вийшов аж до півфіналу, перемігши Карреньо-Бусту, Гоффена та Джоковича, показавши при цьому доволі змістовну гру. Диво й годі!

Головний невдаха – Стен Ваврінка.

Минулорічний фіналіст Ролан Гаррос поки ніяк не може до кінця відновитися від травми та довгого лікування. Вже в першому колі він поступився в п’яти сетах Гарсії-Лопесу та внаслідок цього вилетів з топ-250.

Улюбленець фортуни – Рафаель Надаль.

Ну кого ще можна номінувати, як не людину, що за місяць двічі, програючи важливі зустрічі, мала змогу перезавантажитися через дощ та виграти їх? Якщо у Формулі-1 «людиною дощу» вважають Льюіса Хемілтона за вміння найкраще в пелотоні пілотувати болід в дощову погоду, то в тенісі таке ж звання має отримати Рафа за здатність викликати дощ для можливості зібратися у скрутному становищі. Не забуваємо, що фортуна звикла посміхатися найсильнішим.

Переходимо до представниць прекрасної статі.

Жіночий одиночний розряд. Фінал.

Симона Халеп – Слоан Стівенс – 3:6, 6:4, 6:1

У жінок цікавих питань та інтриги було куди більше. Яскраво виражених лідерів у WTA-турі зараз немає, ще й повернулися до гри тенісистки, що багато пропустили за різних причин. Одна з них, Марія Шарапова, змогла дістатися чвертьфіналу, де без варіантів поступилася Мугурусі. А Серена Вільямс дісталася до четвертого кола, але з-за травми руки не змогла вийти саме на матч із росіянкою.

Взагалі, у верхній частині сітки особливих несподіванок не сталося. До півфіналу дійшли Симона Халеп та Гарбіньє Мугуруса. Правда, якщо іспанка серйозних проблем до цієї стадії не мала, то румунка вже в першому колі програла перший сет американці Ріск, а в чвертьфіналі другий раз поспіль на ТВШ у важкому матчі здолала Анжелік Кербер. В півфіналі несподівано боротьби не вийшло. Гра в Мугуруси відверто не пішла: взяти вона змогла лише п’ять геймів.

А ось внизу сітки вирував справжній жіночий теніс. Вже в першому своєму матчі програла переможниця Ролан Гаррос-2017 Олена Остапенко. З одного боку, приємно, що здолати її змогла наша співвітчизниця Катерина Козлова. З іншого, латвійка грала настільки погано, що могла б поступитися навіть тенісистці з якої-небудь п’ятої сотні. Доречі, Остапенко в підсумку отримала жартівливий приз під назвою «дерев’яна ложка». Він присуджується, коли з першого раунду до фіналу в кожному матчі перемагає гравець, що поступається в наступному колі. «Переможцем» вважається тенісист, який програє в першому раунді. В Парижі Остапенко поступилася Козловій, що програла в другому колі Синяковій, та - Стрицовій, чешка - Путінцевій, казахоросіянка – Кіз, та – Стівенс, яка в фіналі зазнала поразки від Халеп.

Інші фаворити нижньої частини сітки теж до вирішальних матчів не дісталися. Еліна Світоліна з Петрою Квітовою вилетіли в третьому колі, Каролін Возняцькі продовжила невдалу ґрунтову серію поразкою Касаткіній в четвертому. Чвертьфінали виглядали досить дивно: Путінцева – Кіз та Касаткіна – Стівенс. І в обох матчах захисна манера колишньої та нинішньої росіянок не встояла під натиском американок. У півфіналі більш стабільна Стівенс здолала Кіз 6:4, 6:4.

У фіналі зустрілися дві протилежності. З одного боку, майстриня гри на ґрунті та активного захисту Симона Халеп, з іншого – прихильниця харду, атакуюча Слоан Стівенс. При цьому американка перемагала у всіх шести фіналах турнірів WTA, в яких брала участь, у тому числі, на US Open-2017. Румунка ж програла всі три фінали ТВШ, та шість з семи фіналів WTA за останній рік. Перший сет став ніби підтвердженням статистики. Стівенс використовувала свій атакуючий потенціал, а Халеп не мала чого цьому протиставити. Проте Симона відома тим, що вміє змінювати власну гру протягом зустрічі. У другій партії вона почала грати гостріше, левову частину ударів направляючи під бекхенд Слоан. Удари зліва не є коронкою Стівенс, і вона якось загубилася на корті. Увімкнула «режим Світоліної», відповідаючи суперниці тільки ударами в центр корту. А в довгих розіграшах, коли в Халеп є можливість підготувати комбінацію, вона розбере кого завгодно. Якщо у другому сеті ще була боротьба, то третій проходив за повної переваги румунки.

Таким чином, Симона Халеп виграла свій перший титул на ТВШ та закріпилась на перших сходинках як рейтингу, так і Чемпіонської Гонки. Слоан Стівенс вперше в кар’єрі досягла четвертого рядка жіночого табеля про ранги.

Найкращий матч.

Анетт Контавейт – Петра Квітова – 7:6(6), 7:6(4)

Довго згадував, але вибрав саме цю гру третього раунду між двома атакуючими тенісистками, що добре зарекомендували себе цього року на ґрунті. Естонка віддала всі сили та емоції заради перемоги над фавориткою, тому вже в наступному матчі була розгромлена Стівенс.

Прорив турніру – Юлія Путінцева.

Навряд чи можна було очікувати, що представниця Казахстану, навіть зі своєю неприємною манерою гри, переможе Конту, Стрицову й менш відомих Бреді та Ван. Та дістанеться аж до чвертьфіналу Ролан Гаррос. Але їй це вдалося.

Головна невдаха – Еліна Світоліна.

Перша ракетка України, одна з головних фавориток турніру, виступила дуже невдало, програвши румунці Бузарнеску за всіма статтями ще в третьому колі. З Australian Open-2017 Еліна не припиняла боротьбу на такій ранній стадії ТВШ.

Улюблениця фортуни – Слоан Стівенс.

Чесно кажучи, відвертих посмішок фортуни в чийсь бік особливо не пригадаєш, тому назву саме американку. Отримати змучену Контавейт замість Квітової та зручну Касаткіну, а не Возняцькі, з натяжкою можна вважати за удачу.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

П’єр-Юг Ербер/Ніколя Маю – Олівер Марах/Мате Павич – 6:2, 7:6(4)

Колишні лідери світового парного рейтингу перемогли нинішніх. Французи стали лише третьою парою в історії, що перемогла на домашньому Ролан Гаррос. А їхнім суперникам не підкорився другий ТВШ поспіль.

Жіночий парний розряд. Фінал.

Катерина Синякова/Барбора Крейчикова – Ері Ходзумі/Макото Ніномія – 6:3, 6:3

Японки, що грали вперше разом на Шлемі, стали справжньою сенсацією турніра, вибивши по ходу турніру аж чотири сіяні пари, в тому числі лідерів посіву Бабош/Младенович. Та в фіналі фаворитки впевнено взяли гору, незважаючи на пошкодження Катерини Синякової, отримане ще в другому колі одиночки проти Козлової.

Мікст. Фінал.

Юн-Янь Чань/Іван Додіг – Габріела Дабровські/Мате Павич – 6:1, 6:7(5), 10:8

І в змішаному дуеті Павичу не вдалося повторити австралійський успіх. Тайвансько-хорватська пара вирвала титул на супертайбрейку.

Наші на Ролан Гаррос.

Нарешті є що сказати хоч про когось з чоловіків. Сергій Стаховський, що потрапив до основи як «лакі лузер», несподівано легко переміг у першому колі 28-го сіяного іспанця Фелісіано Лопеса, та мав непогані шанси в другому раунді проти Міші Звєрєва. Але похибка в простому ударі на сетболі в третьому сеті морально зламала Сергія. Та й друге коло ТВШ, тим більш, на ґрунті, після багатьох місяців суцільних невдач на челенджерах можна вважати за успіх.

Катерина Козлова, тільки-но повернувшись у великий теніс після травми, зуміла створити найбільшу сенсацію Ролан Гаррос, вибивши у першому колі минулорічну переможницю Олену Остапенко. Мала Катя шанси й далі, проти Катерини Синякової, але на три сети сил в неї банально не вистачило. Хоч і чешка догравала зустріч майже на одній нозі.

Еліна Світоліна стала найбільшим розчаруванням турніру. Дві досить важкі перемоги в перших раундах і поразка за всіма статтями від Бузарнеску – явно не те, на що розраховували українські вболівальники тенісу. Знову в повний ріст постало питання щодо доцільності кардинальних змін, які сталися із зовнішністю та стилем гри Еліни в останній час. Щоправда, в рейтингу вона відступила лише на сходинку вниз, ставши п’ятою. В Чемпіонській Гонці Світоліна залишається четвертою з солідною перевагою над дев’ятим місцем.

Найуспішніше серед наших виступила Леся Цуренко. Людина, яка цього року не виграла жодного матчу на ґрунті, дісталася до четвертого кола, перемігши не тільки прохідну Фегеле, а й Вандевей з Рибариковою. Хоч ніхто з цих тенісисток не є спеціалістками по ґрунту, але, по-перше, сама Леся теж не є його фанаткою, а по-друге, це все-таки дві представниці топ-20. На жаль, на самому початку гри проти Мугуруси Цуренко отримала травму стегна та вимушена була знятися. Шансів, звичайно, налічувалося небагато, та пошкодження забрало й їх. Наразі Леся посідає 34-те місце в рейтингу.

Тепер тенісистів чекає місяць трав’яного сезону, який традиційно буде завершуватися Вімблдоном. Чекаємо повернення до гри Федерера, який буде мати можливість знову очолити світовий рейтинг вже наступного тижня, якщо вдало виступить у Штутгарті.