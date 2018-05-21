Другий Рим Еліни Світоліної

Чесно зізнаюся: не думав, що в мене буде привід писати ці рядки. Останнім часом Еліна Світоліна не демонструвала минулорічних результатів, до яких ми вже мали нахабність звикнути. Та й взагалі, перехід на ґрунт, що підходить під її стиль, виявився вельми непростим. Вже на першому в сезоні ґрунтовому турнірі у Штутгарті стали очевидними серйозні зміни стосовно як гри Еліни, так і навіть її зовнішнього вигляду. І якщо схуднення Світоліної припало до вподоби більшості українських уболівальників тенісу, про зміну її тенісного стилю такого не скажеш. З одного боку, перша ракетка України стала більше атакувати та намагатися диктувати умови суперницям, з другого – знизилася міць ударів та побільшало невимушених помилок. Та головне – стабільності Еліні перестало вистачати на усю зустріч.

Обидва матчі на ґрунті проти серйозних суперниць – Гарсії у Штутгарті та Суарес Наварро в Мадриді – Світоліна програла за однаковим сценарієм. Непогані перша партія та початок другої, а потім – різкий спад, що давав опоненткам можливість повернутися у гру, зрівняти рахунок та перемогти за явною перевагою у вирішальному сеті. Тому виглядало, що захистити свій минулорічний римський титул Еліні буде архіскладно. Та не так сталося, як гадалося. Ми ж така нація: поки не отримаємо копняка, всерйоз до справи не візьмемось.

Світоліна, як четверта сіяна, стартувала у Римі матчем проти Петри Мартіч. Хорватка в першому колі досить легко здолала Лесю Цуренко. Гра з Мартіч склалася для Еліни якось дуже просто. Лише три віддані гейми та повна перевага над непоганою грунтовичкою. А от далі… далі був найбільш суперечливий матч Світоліної на всьому турнірі. Ніби Дар’я Касаткіна є зручною суперницею для Еліни (3:0 в особистих зустрічах, ще й з двома баранками в анамнезі). Навіть коли Світоліна надавала перевагу захисному тенісу, матчі з Касаткіною вона проводила першим номером. І росіянка нічого не могла з цим поробити. Що сталося у минулий четвер, раціонально пояснити важко. Так, Касаткіна перший сет провела дуже вдало, вразивши Еліну кількістю влучань у лінію та різноманітністю обертань м’яча. Українці ж відповісти було нічим. Все валилося з рук. Довершило справу падіння самої Світоліної за рахунку 0:3, після чого до кінця сету вона спромоглася взяти лише один розіграш (не гейм, ні), та й то за рахунок подвійної у Касаткіної. Баранка за 20 хвилин гри! Що там із захистом титулу?

Чесно кажучи, не можу засуджувати тих вболівальників тенісу, що вимкнули трансляцію після цього жаху. Я не зробив так само, мабуть, лише дякуючи абсолютно шоковому стану. Та й добре. Еліні в перерві між сетами вдалося прийти до тями, відродитися з попелу та перемогти в наступній партії 6:3. Теж не без проблем, адже з 2:0 Касаткіна взяла підряд три гейми, але то був останній її успіх. Третій сет вже проходив з перевагою Світоліної, і в росіянки небагато що виходило. Двох перемог поспіль Еліна не мала аж із часів Маямі. Оптимізму, щоправда, ця інформація не дуже додавала. Послаблені перша подача з форхендом, кількість невимушених помилок та нестабільність гри в цілому продовжували ставити великі запитання щодо доцільності змін у комплекції та грі першої ракетки України.

У чвертьфіналі Світоліній випало грати проти ще однієї зручної для себе суперниці – Анжелік Кербер. Достатньо сказати, що останні 5 очних зустрічей залишилися за українкою. Не здивуюся, якщо німкеня після жеребкування кожного турніру проглядає його результати з надією виявити Еліну в протилежній частині сітки. У Римі їй знову не пощастило. Та зручність зручністю, але після Штутгарту, Мадриду та Касаткіної ніякої впевненості у перемозі нашої тенісистки не було.

Початок зустрічі теж оптимізму не додавав. Кербер контролювала гру, першою зробила брейк та повела 4:2. Та Світоліна вчасно прокинулася, увімкнула атакуючий режим, взявши наступні чотири гейми та сет. Старт другої партії також вийшов нервовим, з п’ятьма поспіль брейками від обох тенісисток. Та на один більше зробила Еліна. Зрівняти рахунок німкені вона вже не дала, хоч Кербер і була близькою до цього в шостому геймі. На матч, як і раніше на перший сет, Світоліна подала впевнено. Гра з Кербер стала першою, де ми змогли побачити позитивні зрушення в якості тенісу Еліни. Не секрет, що прізвиськом Світоліної серед болільників останніми роками є «валідоліна». Їй завжди важко давалися подачі на сет, тим більше, на матч. Забігаючи наперед, в наступних двох матчах, як і проти Кербер, цієї проблеми не існувало.

Отже, Еліна дісталася півфіналу. Перед поєдинком з естонкою Контавейт, що напередодні вщент рознесла переможницю Australian Open Каролін Возняцькі, прогнози та оцінка гри Світоліної були від різних людей діаметрально протилежними. З одного боку, останні чотири сети на турнірі були досить непоганими за якістю. До того ж, грунт – це стихія нашої тенісистки. З іншого, ніхто не забув 0:6 від Касаткіної та зручність обидвох попередніх опоненток для Еліни. І ще одне. Контавейт, на відміну від Касаткіної та Кербер, є типовою представницею атакувального тенісу. А з ними у Світоліної завжди виникали найбільші проблеми.

Справу ж вирішила спроможність Еліни показувати свій максимум у вирішальних раундах змагань. Якщо вже вона до них дісталася – ховайтеся всі в жито!

В темноте глаза горят,

В них сомненья нет, один азарт –

оце про неї. Залишимо в стороні темряву, а ось палаючим поглядом Світоліної суперниць, починаючи з півфіналу, можна було шинкувати на салат. Першою це відчула на собі Анетт Контавейт. І якщо перша половина стартового сету ще проходила в боротьбі (естонка змогла зробити зворотній брейк та повести 3:2), то далі Еліна вже контролювала перебіг подій на корті. Знову вдалося без проблем подати на першу партію. А в другій у Контавейт не було навіть брейкпойнтів. Світоліна відірвалася на два гейми на початку сету, та закріпила свій успіх, для різноманіття тепер прийнявши на матч. Тут вже скептиків поменшало.

У фінальному поєдинку зустрілися ті ж тенісистки, що минулоріч. Еліна Світоліна та Симона Халеп. Торік українці вдалося обіграти румунку, але в цьому чимало допомогла травма Халеп у другому сеті. Симона мала перевагу, взяла першу партію й вела у другій. Та в результаті невдалого падіння підвернула гомілкостоп. Після цього Світоліній вдалося перевернути гру та здобути титул.

Особисто я вважав фаворитом цьогорічного фіналу Симону Халеп, першу ракетку світу, найкращого ґрунтового гравця останніх років. Румунка напередодні в своєму надважкому вечірньому півфіналі за майже дві з половиною години здолала Марію Шарапову. Це могло дати деяку перевагу Еліні у випадку затягування фінального поєдинку, тому що вона свою гру провела вдень, та й вирішила все значно швидше.

Хто ж міг уявити, як насправді будуть розгортатися події? За перший сет Халеп спромоглася виграти лише 8 розіграшів, отримавши баранку за 19 хвилин! Так, в неї не пішла гра, але Світоліна своїми атаками та постійними переведеннями з кута в кут міцно тримала гру під контролем, не даючи Симоні прийти до тями. Виявилося, що і в більш легкій вазі міць Еліни нікуди не поділася, просто десь ховалася до пори до часу. Зате явно зросла швидкість переміщення по корту, по якому Світоліна кружляла, наче метелик. Ще й вкорочені стали виникати нізвідки. Раніше всі знали: якщо Еліна починає кидати дропи – то є перший признак безнадії, вона просто не знає, що робити на корті. Тепер вкорочені органічно вписуються в її гру.

Тим не менше, було ясно: у другому сеті Халеп спробує постати з попелу. Вона, дійсно, намагалася. Не вийшло. Ключовим моментом гри я вважаю неймовірний розіграш за рахунку 1:1, 40:40 на подачі румунки. Світоліна фантастичною грою в захисті нейтралізувала два потенційних вінерси Халеп, сама перейшла у наступ та забила на швидкості справа класний удар через коридор а-ля Федерер. Реакції Еліни на власні блискучі дії міг позаздрити сам скажений Нік Кірьос. З розпачу, наступний простий м’яч Симона відправила в далекий аут. Все. Шансів переламати хід гри Світоліна не дала жодного. Незважаючи на власну помилку з нескладного волею на прихованому матчболі. Раніше вона могла стати причиною спаду, як на РГ-2017. Учора – ні. Жодного брейкпойнту за всю гру Халеп не мала (порівняйте із 11-ма брейками напередодні проти Шарапової). Знову спокійна подача на матч і повторення минулорічного успіху. 6:0, 6:4 - є дванадцятий титул у кар’єрі – абсолютний рекорд для українського тенісу (у Андрія Медведєва – 11). Для цього Світоліній знадобилося лише 14 фіналів, причому останні 8 були переможними.

Перефразуючи ще одну рокову пісню,

Такой изумительный праздник,

И в нем явно есть место нам!

Вітаємо нашу зірку, а безпосередньо в Римі Еліну поздоровляв із тріумфом постійний користувач sport.ua LAZIO. Він із прапором Украіни був присутній на стадіоні, голосно підтримуючи нашу першу ракетку. Тож, трішки фотоексклюзиву з Риму, трішки заздрощів та велика подяка від мене особисто))

В результаті свого успіху, Еліна Світоліна залишається четвертою ракеткою світу та підіймається на четверту сходинку у Чемпіонській Гонці, де відрив від дев’ятого місця складає більше тисячі двохсот очок. Прямо ж по курсу у неї та всього тенісного світу – Ролан Гаррос. Потрібно буде захищати 420 очок за минулорічний чвертьфінал. Еліна додала нам оптимізму перед ТВШ, але чи зможе вона продемонструвати всі свої найкращі якості? Пам’ятаємо про Рим, та не забуваємо й про Штутгарт із Мадридом. Доречі, наразі Світоліна ділить із Халеп перше місце в котируваннях букмекерів щодо переможця РГ.

Як там любимий Еліною «Океан Ельзи» мотивував:

Вставай! Всім покажи, де ставити перший слід.

Твоя земля чекає на захід або на схід,

З заходу і на схід,

З заходу і на схід.