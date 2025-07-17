Бешикташ в очередной раз сыграет с украинской командой в еврокубках

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Бешикташем».

Донецкий клуб еще никогда в своей еврокубковой истории не пересекался с «Бешикташем».

Однако стамбульский клуб имеет большой опыт матчей против украинских команд (преимущественно против «Динамо»):

1987: КЕЧ, Бешикташ – Динамо 0:5

1987: КЕЧ, Динамо – Бешикташ 2:0

2002: КУ, Бешикташ – Динамо 3:1

2002: КУ, Динамо – Бешикташ 0:0

2008: КУ, Бешикташ – Металлист 1:0

2008: КУ, Металлист – Бешикташ 4:1

2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо 1:4

2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ 4:0

2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ 1:0

2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо 1:0

2016: ЛЧ, Бешикташ – Динамо 1:1

2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ 6:0

2023: ЛК, Динамо – Бешикташ 2:3

2023: ЛК, Бешикташ – Динамо 1:0

Как видим, «Бешикташ» сыграл 14 матчей в еврокубках против украинских команд. 7 раз побеждали команды из Украины, 5 раз – «Бешикташ». Еще 2 раза была зафиксирована ничья.