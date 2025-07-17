Лига Европы17 июля 2025, 21:34 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
463
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Бешикташ в очередной раз сыграет с украинской командой в еврокубках
С кем ранее уже встречался известный турецкий клуб?
17 июля 2025, 21:34 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
463
0
В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Бешикташем».
Донецкий клуб еще никогда в своей еврокубковой истории не пересекался с «Бешикташем».
Однако стамбульский клуб имеет большой опыт матчей против украинских команд (преимущественно против «Динамо»):
- 1987: КЕЧ, Бешикташ – Динамо 0:5
- 1987: КЕЧ, Динамо – Бешикташ 2:0
- 2002: КУ, Бешикташ – Динамо 3:1
- 2002: КУ, Динамо – Бешикташ 0:0
- 2008: КУ, Бешикташ – Металлист 1:0
- 2008: КУ, Металлист – Бешикташ 4:1
- 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо 1:4
- 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ 4:0
- 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ 1:0
- 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо 1:0
- 2016: ЛЧ, Бешикташ – Динамо 1:1
- 2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ 6:0
- 2023: ЛК, Динамо – Бешикташ 2:3
- 2023: ЛК, Бешикташ – Динамо 1:0
Как видим, «Бешикташ» сыграл 14 матчей в еврокубках против украинских команд. 7 раз побеждали команды из Украины, 5 раз – «Бешикташ». Еще 2 раза была зафиксирована ничья.
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