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  4. Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Испания
16 июля 2025, 04:18 |
896
0

Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти

Испанец не рассчитывает на Джузеппе Беллистри

16 июля 2025, 04:18 |
896
0
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный главный тренер «Реала» испанец Хаби Алонсо продолжает строить свой тренерский штаб.

По информации испанских СМИ, Алонсо решился указать на дверь Джузеппе Беллистри – фитнес-тренеру королевского клуба. Отмечается, что сторонником работы Беллистри был бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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