Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти

Новоиспеченный главный тренер «Реала» испанец Хаби Алонсо продолжает строить свой тренерский штаб.

По информации испанских СМИ, Алонсо решился указать на дверь Джузеппе Беллистри – фитнес-тренеру королевского клуба. Отмечается, что сторонником работы Беллистри был бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.