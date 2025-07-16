Испания16 июля 2025, 04:18 |
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Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Испанец не рассчитывает на Джузеппе Беллистри
16 июля 2025, 04:18 |
896
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Новоиспеченный главный тренер «Реала» испанец Хаби Алонсо продолжает строить свой тренерский штаб.
По информации испанских СМИ, Алонсо решился указать на дверь Джузеппе Беллистри – фитнес-тренеру королевского клуба. Отмечается, что сторонником работы Беллистри был бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
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