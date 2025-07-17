ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира
Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико»
Аргентинский атакующий полузащитник Тьяго Альмада перешел из «Ботафого» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщают социальные сети испанского гранда.
Первую половину прошлого сезона 24-летний футболист провел в бразильскому клубе, а вторую половину кампании на правах аренды отыграл в «Лионе».
Срок соглашение между Альмадой и мадридским «Атлетико» составляет 5 лет.
В прошедшем сезоне Тьяго Альмада провел 21 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.
В составе сборной Аргентины хавбек стал чемпионом мира в2022 году.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» оформил еще один дорогой трансфер.
¡Bienvenido, Thiago Almada!— Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2025
Acuerdo con el Botafogo para el traspaso del internacional argentino, que firma por cinco temporadas con nuestro club. pic.twitter.com/aZFkPxzrBM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии
Бывший чемпион мира высказался о реванше