ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира

Аргентинский атакующий полузащитник Тьяго Альмада перешел из «Ботафого» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщают социальные сети испанского гранда.

Первую половину прошлого сезона 24-летний футболист провел в бразильскому клубе, а вторую половину кампании на правах аренды отыграл в «Лионе».

Срок соглашение между Альмадой и мадридским «Атлетико» составляет 5 лет.

В прошедшем сезоне Тьяго Альмада провел 21 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.

В составе сборной Аргентины хавбек стал чемпионом мира в2022 году.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» оформил еще один дорогой трансфер.