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Испания
17 июля 2025, 22:21 | Обновлено 17 июля 2025, 22:22
1357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира

Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико»

17 июля 2025, 22:21 | Обновлено 17 июля 2025, 22:22
1357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира
Атлетико Мадрид. Тьяго Альмада

Аргентинский атакующий полузащитник Тьяго Альмада перешел из «Ботафого» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщают социальные сети испанского гранда.

Первую половину прошлого сезона 24-летний футболист провел в бразильскому клубе, а вторую половину кампании на правах аренды отыграл в «Лионе».

Срок соглашение между Альмадой и мадридским «Атлетико» составляет 5 лет.

В прошедшем сезоне Тьяго Альмада провел 21 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами.

В составе сборной Аргентины хавбек стал чемпионом мира в2022 году.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» оформил еще один дорогой трансфер.

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Тьяго Альмада Атлетико Мадрид Ботафого Лион чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги сборная Аргентины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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