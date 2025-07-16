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Испания
16 июля 2025, 17:45 | Обновлено 16 июля 2025, 18:11
865
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил еще один дорогой трансфер. Подписали хавбека

Кардосо перебрался в мадридскую команду

16 июля 2025, 17:45 | Обновлено 16 июля 2025, 18:11
865
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил еще один дорогой трансфер. Подписали хавбека
ФК Атлетико

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании центрального полузащитника Бетиса Джонни Кардосо. 23-летний американец подписал контракт до середины 2030 года.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро. Однако игрок не стал самым дорогим летним приобретением мадридцев. Клуб отдал 42 миллиона евро за Алекса Баэно.

Кроме того, за 17 миллионов подписали Маттео Руджери.

В минувшем сезоне Кардосо провел 46 матчей, забил 4 гола и 1 сделал 1 результативную передачу.

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Джонни Кардосо Атлетико Мадрид Бетис трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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