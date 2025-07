ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил еще один дорогой трансфер. Подписали хавбека

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании центрального полузащитника Бетиса Джонни Кардосо. 23-летний американец подписал контракт до середины 2030 года.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро. Однако игрок не стал самым дорогим летним приобретением мадридцев. Клуб отдал 42 миллиона евро за Алекса Баэно.

Кроме того, за 17 миллионов подписали Маттео Руджери.

В минувшем сезоне Кардосо провел 46 матчей, забил 4 гола и 1 сделал 1 результативную передачу.

Welcome, Johnny Cardoso! 🇺🇸🇧🇷



Agreement with @RealBetis for the transfer of the U.S. international, who signs for five seasons with our club. pic.twitter.com/JHhzLVGlR0