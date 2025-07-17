Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Портал THT обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после финала клубного чемпионата мира, в котором «Челси» одолел «ПСЖ» со счетом 3:0.

Первое место досталось испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Второе и третье место за полузащитниками: Витинья из «ПСЖ» и Коул Палмер из «Челси» соответственно.

Усман Дембеле неожиданно занял четвертую строчку, а Рафинья закрыл пятерку.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии TNT Sports:

1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);

2. Витинья (Португалия, ПСЖ);

3. Коул Палмер (Англия, Челси);

4. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);

5. Рафинья (Бразилия, Барселона);

6. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ);

7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);

8. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);

9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);

10. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид).

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл назвал победителя «Золотого мяча» 2025.