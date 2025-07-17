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17 июля 2025, 18:30 | Обновлено 17 июля 2025, 18:31
592
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Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Ламин Ямаль является главным претендентом на награду

17 июля 2025, 18:30 | Обновлено 17 июля 2025, 18:31
592
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Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Портал THT обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после финала клубного чемпионата мира, в котором «Челси» одолел «ПСЖ» со счетом 3:0.

Первое место досталось испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Второе и третье место за полузащитниками: Витинья из «ПСЖ» и Коул Палмер из «Челси» соответственно.

Усман Дембеле неожиданно занял четвертую строчку, а Рафинья закрыл пятерку.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии TNT Sports:

  • 1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);
  • 2. Витинья (Португалия, ПСЖ);
  • 3. Коул Палмер (Англия, Челси);
  • 4. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);
  • 5. Рафинья (Бразилия, Барселона);
  • 6. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ);
  • 7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);
  • 8. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);
  • 10. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид).

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл назвал победителя «Золотого мяча» 2025.

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Даниил Кирияка Источник: TNT Sports
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