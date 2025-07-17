Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ламин Ямаль является главным претендентом на награду
Портал THT обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» после финала клубного чемпионата мира, в котором «Челси» одолел «ПСЖ» со счетом 3:0.
Первое место досталось испанскому вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю. Второе и третье место за полузащитниками: Витинья из «ПСЖ» и Коул Палмер из «Челси» соответственно.
Усман Дембеле неожиданно занял четвертую строчку, а Рафинья закрыл пятерку.
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии TNT Sports:
- 1. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);
- 2. Витинья (Португалия, ПСЖ);
- 3. Коул Палмер (Англия, Челси);
- 4. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);
- 5. Рафинья (Бразилия, Барселона);
- 6. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ);
- 7. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);
- 8. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);
- 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);
- 10. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид).
Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл назвал победителя «Золотого мяча» 2025.
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