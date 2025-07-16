Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025. Бэйл выбрал форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

«Золотой мяч? Думаю, награда должна достаться Килиану Мбаппе», — сказал Бэйл.

На данный момент тройка главных фаворитов на Золотой мяч выглядит следующим образом — Усман Дембеле, Ламин Ямал, Витинья.

Ранее бывшая звезда мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что ждет от «королевского клуба» в следующем сезоне после назначения испанского тренера Хаби Алонсо.