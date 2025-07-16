Испания16 июля 2025, 01:51 |
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Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Валлиец выбрал Килиана Мбаппе
16 июля 2025, 01:51 |
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025. Бэйл выбрал форварда «Реала» Килиана Мбаппе.
«Золотой мяч? Думаю, награда должна достаться Килиану Мбаппе», — сказал Бэйл.
На данный момент тройка главных фаворитов на Золотой мяч выглядит следующим образом — Усман Дембеле, Ламин Ямал, Витинья.
Ранее бывшая звезда мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что ждет от «королевского клуба» в следующем сезоне после назначения испанского тренера Хаби Алонсо.
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