Гарет БЭЙЛ: «Из-за этого Барселона сейчас в опасности»
Валлиец ждет новых подвигов от «Реала» Хаби Алонсо
Бывшая звезда мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что ждет от «королевского клуба» в следующем сезоне после назначения испанского тренера Хаби Алонсо.
«Реал» Мадрид с Хаби Алонсо готовится разрывать. «Барселона» и остальной футбольный мир в опасности. Для «Реала» начинается новая эра», — сказал Гарет Бэйл.
Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о важности для клуба валлийского крайнего нападающего Гарета Бэйла, который ранее выступал за «галактикос».
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