Бывшая звезда мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что ждет от «королевского клуба» в следующем сезоне после назначения испанского тренера Хаби Алонсо.

«Реал» Мадрид с Хаби Алонсо готовится разрывать. «Барселона» и остальной футбольный мир в опасности. Для «Реала» начинается новая эра», — сказал Гарет Бэйл.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о важности для клуба валлийского крайнего нападающего Гарета Бэйла, который ранее выступал за «галактикос».