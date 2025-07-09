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  4. Гарет БЭЙЛ: «Из-за этого Барселона сейчас в опасности»
Испания
09 июля 2025, 19:40 |
313
1

Гарет БЭЙЛ: «Из-за этого Барселона сейчас в опасности»

Валлиец ждет новых подвигов от «Реала» Хаби Алонсо

09 июля 2025, 19:40 |
313
1
Гарет БЭЙЛ: «Из-за этого Барселона сейчас в опасности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Бывшая звезда мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что ждет от «королевского клуба» в следующем сезоне после назначения испанского тренера Хаби Алонсо.

«Реал» Мадрид с Хаби Алонсо готовится разрывать. «Барселона» и остальной футбольный мир в опасности. Для «Реала» начинается новая эра», — сказал Гарет Бэйл.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о важности для клуба валлийского крайнего нападающего Гарета Бэйла, который ранее выступал за «галактикос».

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Гарет Бэйл Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: RMC Sport
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Saar
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