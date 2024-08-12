Анчелотти оценил наследие звездного Бэйла в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о важности для клуба валлийского крайнего нападающего Гарета Бэйла, ранее выступавшем за «галактикос».

«Здесь Гарет Бэйл считается легендой. Он забил в финале Лиги чемпионов 2014 года и два гола в ворота «Ливерпуля». Он стал автором огромного количества голов и в финалах тоже. Я провел с ним фантастическое время», – заявил Анчелотти.

Гарет Бэйл выиграл в составе «Реала» 17 трофеев, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов и трижды став чемпионом Испании. Свою карьеру валлиец завершил в январе 2023 года.

Ранее об Анчелотти высказался бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа.