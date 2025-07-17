Испания17 июля 2025, 16:55 | Обновлено 17 июля 2025, 17:00
1116
1
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Украинский голкипер Реала готов перейти в Вильярреал
17 июля 2025, 16:55 | Обновлено 17 июля 2025, 17:00
1116
1
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не против того, чтобы продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, представители «желтой субмарины» вышли на контакт с 26-летним голкипером «сливочных» и провели с ним переговоры. Украинец уже дал согласие на свой переход.
Теперь «Вильярреалу» предстоит согласовать подписание Лунина с «Реалом». Препятствием для этого трансфера является высокая для «желтой субмарины» зарплата вратаря.
Читайте также:Реал назвал Лунину два условия для трансфера
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июля 2025, 16:54 0
Киевляне презентовали форму перед сезоном
Футбол | 17 июля 2025, 13:58 6
Алехандро Гарначо получил новый вариант развития карьеры от «Астон Виллы»
Бокс | 17.07.2025, 14:27
Бокс | 17.07.2025, 08:00
Футбол | 16.07.2025, 19:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Писали ж у Луніна найнища зп..
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2025, 04:54 1
17.07.2025, 06:41 11
16.07.2025, 21:30 8
15.07.2025, 22:23 2
16.07.2025, 06:12
16.07.2025, 07:06
17.07.2025, 07:45 3
16.07.2025, 19:59 4