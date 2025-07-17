Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не против того, чтобы продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, представители «желтой субмарины» вышли на контакт с 26-летним голкипером «сливочных» и провели с ним переговоры. Украинец уже дал согласие на свой переход.

Теперь «Вильярреалу» предстоит согласовать подписание Лунина с «Реалом». Препятствием для этого трансфера является высокая для «желтой субмарины» зарплата вратаря.