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Испания
17 июля 2025, 16:55 | Обновлено 17 июля 2025, 17:00
1116
1

Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер

Украинский голкипер Реала готов перейти в Вильярреал

17 июля 2025, 16:55 | Обновлено 17 июля 2025, 17:00
1116
1
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не против того, чтобы продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, представители «желтой субмарины» вышли на контакт с 26-летним голкипером «сливочных» и провели с ним переговоры. Украинец уже дал согласие на свой переход.

Теперь «Вильярреалу» предстоит согласовать подписание Лунина с «Реалом». Препятствием для этого трансфера является высокая для «желтой субмарины» зарплата вратаря.

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Tonk
Писали ж у Луніна найнища зп..
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