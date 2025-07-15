Реал назвал Лунину два условия для трансфера

Мадридский «Реал» готов продать своего украинского вратаря Андрея Лунина, но при двух условиях, сообщает Grada3.

По информации источника, «сливочные» хотели бы, чтобы 26-летний голкипер остался в клубе на следующий сезон. Но все же в «Реале» готовы пойти на уступки.

Отмечается, что на «Сантьяго Бернабеу» рассмотрят возможность трансфера украинца, если тот сам попросит об этом и если потенциальный покупатель сделает по нему выгодное предложение.

Сообщалось, что «Реал» определился с ценой на Лунина.