Испания15 июля 2025, 13:22 |
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Реал назвал Лунину два условия для трансфера
В Мадриде хотят, чтобы Андрей остался
15 июля 2025, 13:22 |
1848
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Мадридский «Реал» готов продать своего украинского вратаря Андрея Лунина, но при двух условиях, сообщает Grada3.
По информации источника, «сливочные» хотели бы, чтобы 26-летний голкипер остался в клубе на следующий сезон. Но все же в «Реале» готовы пойти на уступки.
Отмечается, что на «Сантьяго Бернабеу» рассмотрят возможность трансфера украинца, если тот сам попросит об этом и если потенциальный покупатель сделает по нему выгодное предложение.
Сообщалось, что «Реал» определился с ценой на Лунина.
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А сам Лунин заговорит о "желании" побороться за первое место в воротах....
Одно и тоже 5 лет уже...
Каждое лето и каждую зиму...
Если реал скажет лунину, что тот не нужен, то он сам попросит.
Он сам попросит если поймет, что реалу не нужен.
Если, если, если......
26 лет. Он хочет играть или что?