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  4. Реал назвал Лунину два условия для трансфера
Испания
15 июля 2025, 13:22 |
1848
4

Реал назвал Лунину два условия для трансфера

В Мадриде хотят, чтобы Андрей остался

15 июля 2025, 13:22 |
1848
4
Реал назвал Лунину два условия для трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готов продать своего украинского вратаря Андрея Лунина, но при двух условиях, сообщает Grada3.

По информации источника, «сливочные» хотели бы, чтобы 26-летний голкипер остался в клубе на следующий сезон. Но все же в «Реале» готовы пойти на уступки.

Отмечается, что на «Сантьяго Бернабеу» рассмотрят возможность трансфера украинца, если тот сам попросит об этом и если потенциальный покупатель сделает по нему выгодное предложение.

Сообщалось, что «Реал» определился с ценой на Лунина.

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трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Dimonchik
Уже обед, а всего третья новость за день про Лунина
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+2
Lulinnha
У жены Лунина внезапно "начнутся" месячные чтобы не покинуть Мадрид. 
А сам Лунин заговорит о "желании" побороться за первое место в воротах.... 
Одно и тоже 5 лет уже... 
Каждое лето и каждую зиму... 
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0
Xvalenok03
Если лунин сам попросит.
Если реал скажет лунину, что тот не нужен, то он сам попросит.
Он сам попросит если поймет, что реалу не нужен.
Если, если, если......
26 лет. Он хочет играть или что?
Ответить
-1
Перець
ключове слово попросить
Ответить
-1
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