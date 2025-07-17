Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Успешный старт в Гамбурге. Видеообзор матча

16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 35 минут. Это была вторая встреча соперниц, Даяна впервые одолела Юле.

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Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Франции Диан Парри.

🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала

Юле Нимайер – Даяна Ястремская [2] – 4:6, 3:6

Видеообзор матча