WTA17 июля 2025, 03:20 |
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Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Успешный старт в Гамбурге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
17 июля 2025, 03:20 |
19
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16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 35 минут. Это была вторая встреча соперниц, Даяна впервые одолела Юле.
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Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Франции Диан Парри.
🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала
Юле Нимайер – Даяна Ястремская [2] – 4:6, 3:6
Видеообзор матча
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