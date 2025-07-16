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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Определенно были некоторое неверные движение»
WTA
16 июля 2025, 15:36 |
372
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Определенно были некоторое неверные движение»

Украинка прокомментировала победу над Юле Нимайер на старте турнира в Гамбурге

16 июля 2025, 15:36 |
372
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Определенно были некоторое неверные движение»
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге:

– Я играла здесь в полуфинале в 2021 году, поэтому я знаю этот центральный корт, и он дает мне действительно хорошие ощущения и приятную атмосферу, а также хорошую поддержку, поэтому я была счастлива вернуться сюда.

– Насколько вы удовлетворены уровнем своего тенниса?

– Ну, скажем так, это первый матч на грунте после травяного сезона. Я сыграла много матчей на траве.

Так что, да, сегодня на грунте определенно были некоторое неверные движение. Но, знаете, с каждым розыгрышем я чувствовала себя все лучше и лучше. Так что я бы сказала, что сегодня была хорошая игра.

– Вы упомянули, что вернулись в Гамбург. Вам понравился город?

– У меня не было времени. Я приехала накануне, не вчера, а позавчера, а вчера тренировалась и занималась некоторыми делами, так что да, я наслаждалась временем, проведенным здесь, в теннисном клубе.

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Даяна Ястремская Юле Нимайер WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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