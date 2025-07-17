Кубок Украины17 июля 2025, 14:21 | Обновлено 17 июля 2025, 15:44
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ВИДЕО. УАФ презентовала обновленный трофей Кубка Украины
Главным символом кубка стала булава
17 июля 2025, 14:21 | Обновлено 17 июля 2025, 15:44
888
8
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально презентовала обновленный трофей Кубка Украины.
Главный элементом кубка стала казацкая булава, ставшая символом силы и непобедимости.
Вокруг булавы расположены 11 копий, олицетворяющих футбольную команду, которая прошла собственный путь к триумфу.
Главным лозунгом нового трофея стала фраза: «Себе честь, Украине – слава».
ВИДЕО. УАФ презентовала обновленный трофей Кубка Украины
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Одни дороги строят в прифронтовых городах,другие трофеи меняют.
Выиграл - получи оригинал и держи до нового розыгрыша,проиграл - получи копию пластмассовую в музей.