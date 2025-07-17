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Кубок Украины
17 июля 2025, 14:21 | Обновлено 17 июля 2025, 15:44
888
8

ВИДЕО. УАФ презентовала обновленный трофей Кубка Украины

Главным символом кубка стала булава

17 июля 2025, 14:21 | Обновлено 17 июля 2025, 15:44
888
8
ВИДЕО. УАФ презентовала обновленный трофей Кубка Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально презентовала обновленный трофей Кубка Украины.

Главный элементом кубка стала казацкая булава, ставшая символом силы и непобедимости.

Вокруг булавы расположены 11 копий, олицетворяющих футбольную команду, которая прошла собственный путь к триумфу.

Главным лозунгом нового трофея стала фраза: «Себе честь, Украине – слава».

ВИДЕО. УАФ презентовала обновленный трофей Кубка Украины

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 8
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SHN
Уже не знают на чем новом деньги тырить.
Одни дороги строят в прифронтовых городах,другие трофеи меняют.
Выиграл - получи оригинал и держи до нового розыгрыша,проиграл - получи копию пластмассовую в музей.
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+1
Main
Берем
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0
Lulinnha
А где финал кубка будет ? Желательно в Харькове. 
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0
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Дінявчики з Київа
А почему там нет лика великого зеленого дилера,ой.лидера нации
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-2
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