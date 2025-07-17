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  4. «Машина загорается и катится дальше». Авагимян рассказал, как попал в ДТП
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 22:50 | Обновлено 17 июля 2025, 22:58
247
0

«Машина загорается и катится дальше». Авагимян рассказал, как попал в ДТП

Футболисту ЛНЗ повезло отделаться относительно легкими повреждениями

17 июля 2025, 22:50 | Обновлено 17 июля 2025, 22:58
247
0
«Машина загорается и катится дальше». Авагимян рассказал, как попал в ДТП
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян рассказал о том, как чуть не скончался в результате ДТП:

«История, которой хочу поделиться после аварии Диого Жоты

11 февраля 2024 года. Нам дали выходной, и я решил поехать в Киев. У меня Порш Панамера. За день до этого сфотографировал машину, чтобы ее продать.

Едем с другом под музыку, честно, не слишком медленно. В какой-то момент я наезжаю на обочину, дергаю руль и тупо врезаюсь в отбойник. Бампер отлетает, искры, машина загорается и катится дальше. Я думаю открыть дверь и выпрыгнуть, но не делаю этого. Мою ногу зажало, б****, снова бьет в отбойник. Я держу руль и а*** думаю е**** й*** в *** – ну все. Просто ощущение пустоты внутри и ты понимаешь – ну все, это конец...

Мы остановились, повезло, что сзади ехали военные, у них был огнетушитель и они потушили машину.

Мне чертовски повезло: только синяки и содрана кожа. Ногу правда повредил, когда пытался вытащить ее, чтобы выпрыгнуть, ну если честно, в тот момент я был готов оторвать ее. Но в целом обошлось

Интересный факт – прямо напротив места, где я потерял контроль над автомобилем, был венок на обочине...

Через месяц я оформил хет-трик в ворота Полесья. За 11 минут. Друзья, будьте осторожны и не откладывайте ничего на потом».

Ранее сообщалось о том, что Пономарев определился с судьбой легионера ЛНЗ, которого выгонял Григорчук.

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ЛНЗ Черкассы Артур Авагимян ДТП Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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