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  4. Пономарев определился с судьбой легионера ЛНЗ, которого выгонял Григорчук
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 09:37 |
613
0

Пономарев определился с судьбой легионера ЛНЗ, которого выгонял Григорчук

Фрэнсис Момо завоевал доверие нового тренера «фиолетовых»

17 июля 2025, 09:37 |
613
0
Пономарев определился с судьбой легионера ЛНЗ, которого выгонял Григорчук
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Новый главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев продолжает готовить команду к новому сезону Украинской Премьер-лиги. Фиолетовые проводят активную трансферную компанию, но внимательно следят за прогрессом собственных игроков.

Как стало известно Sport.ua, Пономарев дал шанс нигерийскому форварду «фиолетовых» Фрэнсису Момо проявить себя на учебно-тренировочном собрании. Коуч остался доволен отношением нигерийца к его требованиям и работой в тренировочном процессе и будет рассчитывать на Момо в будущем сезоне УПЛ.

В прошлом сезоне, когда «фиолетовых» возглавлял Роман Григорчук, Момо неоднократно демонстрировал свой своенравный характер, за что был переведен в юношескую команду «фиолетовых». Этот случай породил много слухов об уходе нигерийца из расположения ЛНЗ в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков

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Фрэнсис Момо ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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