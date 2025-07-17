Пономарев определился с судьбой легионера ЛНЗ, которого выгонял Григорчук
Фрэнсис Момо завоевал доверие нового тренера «фиолетовых»
Новый главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев продолжает готовить команду к новому сезону Украинской Премьер-лиги. Фиолетовые проводят активную трансферную компанию, но внимательно следят за прогрессом собственных игроков.
Как стало известно Sport.ua, Пономарев дал шанс нигерийскому форварду «фиолетовых» Фрэнсису Момо проявить себя на учебно-тренировочном собрании. Коуч остался доволен отношением нигерийца к его требованиям и работой в тренировочном процессе и будет рассчитывать на Момо в будущем сезоне УПЛ.
В прошлом сезоне, когда «фиолетовых» возглавлял Роман Григорчук, Момо неоднократно демонстрировал свой своенравный характер, за что был переведен в юношескую команду «фиолетовых». Этот случай породил много слухов об уходе нигерийца из расположения ЛНЗ в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков
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