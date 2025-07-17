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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 19:30 | Обновлено 17 июля 2025, 19:31
1521
0

Еще один трансфер. Шахтер нацелился на полузащитника сборной Польши

Антони Козубаль привлекает внимание донецкого клуба

17 июля 2025, 19:30 | Обновлено 17 июля 2025, 19:31
1521
0
Еще один трансфер. Шахтер нацелился на полузащитника сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Козубаль

Польский полузащитник «Леха» Антони Козубаль привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».

По информации источника, донецкий клуб решил не останавливаться на подписании Марлона и также ищет усиления на позицию опорного полузащитника. Одним из главных кандидатов является 22-летний хавбек польского клуба.

В прошедшем сезоне Антони Козубаль провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами.

В ноябре 2024 года полузащитник дебютировал за сборную Польши.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил трансферное предложение от топ-клуба Бундеслиги.

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Шахтер Донецк Лех Познань трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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