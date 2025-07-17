Еще один трансфер. Шахтер нацелился на полузащитника сборной Польши

Польский полузащитник «Леха» Антони Козубаль привлекает внимание донецкого «Шахтера», сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».

По информации источника, донецкий клуб решил не останавливаться на подписании Марлона и также ищет усиления на позицию опорного полузащитника. Одним из главных кандидатов является 22-летний хавбек польского клуба.

В прошедшем сезоне Антони Козубаль провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами.

В ноябре 2024 года полузащитник дебютировал за сборную Польши.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил трансферное предложение от топ-клуба Бундеслиги.