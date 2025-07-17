Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Михаил может вернуться уже в следующем году
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
По информации источника, Михаил будет иметь шанс сократить срок дисквалификации, если пойдет на сотрудничество с антидопинговой комиссией и признает вину. В таком случае футболист может вернуться уже в следующем году.
По худшему сценарию, отстранение Мудрика продлится до конца 2028 года.
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